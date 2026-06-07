EHU d’Oran : une intervention de haute précision redonne espoir à une patiente de 21 ans

Une nouvelle victoire pour la médecine algérienne vient d’être enregistrée à l’Établissement Hospitalo-Universitaire (EHU) « 1er Novembre 1954 » d’Oran. L’équipe médicale du service de chirurgie orthopédique et traumatologique a réussi avec brio une intervention chirurgicale de haute technicité, consistant en un remplacement complet de l’os du fémur par une méga-prothèse. Il s’agit de la deuxième opération de ce type réalisée à l’échelle nationale.

Cette intervention chirurgicale de pointe représente un immense espoir pour la prise en charge des pathologies tumorales osseuses complexes en Algérie.

Le parcours d’une jeune patiente de 21 ans

La bénéficiaire de cette prouesse est une jeune femme de 21 ans, suivie depuis son adolescence pour une pathologie lourde. À l’âge de 15 ans, après avoir suivi des séances de chimiothérapie néoadjuvante (un traitement médical administré avant la chirurgie pour réduire la taille d’une tumeur), les médecins lui avaient diagnostiqué un sarcome d’Ewing (un cancer osseux agressif qui touche principalement les enfants et les jeunes adultes) localisé sur la partie inférieure de son fémur droit.

À l’époque, elle avait subi une résection tumorale élargie associée à une reconstruction de l’articulation du genou droit à l’aide d’une méga-prothèse.

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Complications liées à la croissance et intervention

Avec les années et le développement physique naturel de la patiente, des complications mécaniques sont apparues, les examens révélant à la fois un descellement au niveau de la fixation fémorale de la prothèse d’origine ainsi qu’une rupture mécanique au niveau de la jonction entre la tige fémorale et le reste des composants de l’appareil.

Ces complications altéraient gravement sa mobilité et nécessitaient une réintervention chirurgicale urgente et hautement spécialisée.

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Succès thérapeutique grâce à une méga-prothèse totale

Face à la complexité extrême de la situation, l’équipe médicale de l’EHU d’Oran a opté pour une stratégie chirurgicale de reconstruction massive : le remplacement intégral de l’os fémoral par une prothèse fémorale totale de grande taille.

Cette technique chirurgicale ultra-moderne, réservée aux cas oncologiques et orthopédiques les plus complexes, offre un double avantage capital : elle permet d’éviter l’amputation en préservant le membre inférieur de la patiente, tout en lui restituant sa fonction motrice grâce à un maximum de stabilité et de robustesse mécanique.

Ce succès thérapeutique confirme une nouvelle fois le niveau de compétence des chirurgiens de l’EHU d’Oran et l’évolution qualitative de la prise en charge des cancers de l’os en Algérie.

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