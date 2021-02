EHS Sidi Bel-Abbes : Des sanctions suite au décès de deux malades

Trois responsables de l’Établissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie de la wilaya Sidi Bel-Abbes, ont été suspendus suite aux décès de deux malades hospitalisés.

La direction de la Santé et de la Population (DSP) de Sidi Bel-Abbesa a procédé à la suspension de trois responsables à titre conservatoire de trois responsables de l’Établissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie de la wilaya suite aux décès de deux malades hospitalisés.

Les victimes sont deux malades d’une vingtaine d’années, ces derniers suivaient une thérapie à l’établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie.

Les circonstances des décès

Concernant les circonstances des deux décès, la DSP affirme que « Les deux sont morts dans deux incidents distincts, l’un qui se trouvait dans un état d’hystérie a été mis en isolement par mesure de précaution et l’autre s’est suicidé par pendaison dans sa chambre d’hôpital ».

Les services de sécurité de la wilaya ainsi que, la direction de la Santé et de la Population (DSP) de Sidi Bel-Abbés, ont entamé une enquête afin de lever le voile sur cette affaire, et déterminer les causes des deux déces tragiques.