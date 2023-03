Égalité femmes-hommes sur le plan économique en 2023 : quel score pour l’Algérie au niveau arabe ?

La banque mondiale vient de dévoiler sa dernière édition de son rapport intitulé ‘Les Femmes, l’Entreprise et le Droit ». Ce dernier fournit une évaluation complète des progrès mondiaux réalisés en termes de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Ce rapport de la banque mondiale passe au crible les différentes réglementations établies dans 190 pays. Et ce, dans huit domaines qui influent la participation des femmes à la vie économique. À savoir : le travail, la mobilité, la rémunération, l’entrepreneuriat, la retraite, le mariage et la parentalité.

Il faut savoir que depuis 1970, le score moyen de l’indice désigné dans ce rapport a évolué d’environ 30 points. Il passe de 45.8 à 77.5 sur 100 points.

Égalité des chances économiques pour les femmes : où en est l’Algérie selon le rapport de la banque mondiale ?

Selon ce rapport, près de 2.4 milliards de femmes dans le monde en âge de travailler ne profitent pas des mêmes droits que les hommes. La banque mondiale dans son rapport estime que ce chiffre illustre un manque à gagner allant jusqu’à 6000 milliards de dollars pour l’économie mondiale.

Conformément aux données de ce rapport, la hausse de l’égalité des chances économiques pour les femmes se ressent au niveau des pays à haut revenu de l’OCDE. Qui enregistre un indice moyen de 95.3 points. En revanche, elle est plus faible dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec un indice moyen de 53.2.

Les femmes, l’entreprise et le droit souligne également que depuis 2010, la région du MENA a mis en place plus de réformes qu’au cours des quatre dernières décennies. D’ailleurs, sur une échelle régionale, regroupant les pays arabes, ce sont les Émirats arabes qui enregistrent le plus haut score, soit 82.5 points. Suivies par le Maroc (75.6), l’Arabie Saoudite (71.3), Bahreïn (68.1), la Tunisie (64.4), le Liban (58.8), l’Algérie (57.5), l’Égypte (50.6). Mais aussi par la Libye (50.0), l’Irak (48.1), la Jordanie (46.9), la Syrie (40.0), Oman (38.8), Koweït (35), Soudan (29.4), Qatar (29.4), Yémen (26.9) et Palestine (26.3).

Avec un score de 57.5 points sur 100, l’Algérie se positionne en 7e place du classement des pays arabes qui ont réalisé des progrès en matière de l’égalité des chances économiques pour les femmes.

