Effroyable féminicide à Tipaza : un homme égorge sa belle-sœur

Un crime effroyable a été commis dans la wilaya de Tipaza, et plus exactement dans la commune de Douaouda. Un jeune homme a commis l’irréparable. Il a mis fin à la vie de sa belle-sœur de la plus barbare des manières. Les éléments de la police ont pu cependant mettre l’assassin derrière les barreaux.

Ce crime a eu lieu quelques minutes avant le Adhan annonçant la rupture du jeune de la journée d’hier samedi le premier mai 2021, selon le journal arabophone Al Chourouk. La même source affirme qu’un jeune homme trentenaire, pour des raisons encore inconnues, a asséné plusieurs coups de couteau a sa belle-sœur âgée de 38 ans, avant de l’égorger avec une sauvagerie inouïe.

Un crime innommable

La victime, une femme mariée âgée de 38 ans, était la maman de cinq enfants. La pauvre femme portait plusieurs marques de coups de poignard sur maintes parties de son corps, comme cela a été constaté par les éléments de la protection civile qui se sont déplacés sur les lieux du crime aussitôt alertés.

Outre les éléments de la protection civile, les lieux du drame ont également vu une forte présence policiére. Les policiers ont d’ailleurs pu mettre la main sur l’accusé dans un laps de temps très court, affirme la même source qui précise que le mis en cause est connu auprès de la population locale pour son dévouement dans plusieurs activités de volontariat. Notamment dans le nettoyage des cimetières.

Ce crime qui s’ajoute à la longue liste des féminicides en Algérie, a suscité l’incompréhension et l’indignation au sein de la population locale. Les féminicides en Algérie, rappelons le, font des victimes presque chaque semaine en Algérie.