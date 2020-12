Effondrement d’une façade d’une vieille bâtisse à la Casbah d’Alger

Une partie d’une façade d’une vieille bâtisse sur les hauteurs de la Casbah d’Alger, s’est effondrée hier dimanche.

Selon le communiqué de la protection civile, «Les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger sont intervenues dimanche à 20h42’ après l’effondrement partiel d’une vieille bâtisse à la cité Abdelhamid Rouan dans la commune de la Casbah (Bab El Oued) ».

Deux camions, une ambulances et une équipe de secours avaient été mobilisés pour cette opération.

Il convient de rappeler qu’environ 80% du tissu urbain de la Casbah est vieux et fragile et plus de 1.300 immeubles classés rouge nécessitent le relogement de leurs occupants.