Effondrement d’un immeuble à Constantine : la Protection civile intervient pour secourir un blessé

Les services de la Protection civile algérienne sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi, à 04h37, suite à l’effondrement d’un immeuble situé au rue Abdellah Bey, dans la vieille ville de Souika, relevant de la commune et de la daïra de Constantine.

Selon un communiqué officiel, l’immeuble, d’une structure R+2, s’est effondré partiellement, nécessitant une intervention urgente des équipes de secours. Sur place, un homme âgé de 46 ans a été retrouvé coincé sous les décombres. Présentant des symptômes de vertiges et de difficultés respiratoires, il a reçu immédiatement les premiers soins, puis les équipes l’ont transféré au centre hospitalier universitaire de Constantine pour un suivi médical.

Les services de la Protection civile ont précisé que leurs équipes restent mobilisées sur les lieux pour sécuriser la zone et poursuivre les opérations de sauvetage, notamment pour vérifier l’intégrité de l’immeuble et prévenir tout risque supplémentaire.

La cellule de communication de la Protection civile de Constantine a rappelé l’importance de la vigilance face aux bâtiments anciens et fragiles, notamment dans le centre historique de la ville, afin de prévenir de tels incidents.

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Protection civile algérienne : quel est le bilan de ces 24 dernières heures ?

La Direction générale de la Protection civile a publié le bilan de ses interventions pour la période du 20 au 21 mars 2026. Au total, 2 680 opérations ont été réalisées à travers le pays, soit une intervention toutes les 32 secondes, illustrant l’engagement permanent des équipes pour protéger les citoyens et répondre à toutes les urgences.

Les accidents de la circulation restent au cœur des interventions avec 240 cas recensés, entraînant 348 blessés et 10 décès. Ces chiffres rappellent l’importance de la vigilance sur les routes et de la rapidité des secours pour sauver des vies.

Parallèlement, les services de la Protection civile ont assuré 1 972 interventions sanitaires, fournissant les premiers soins et transportant les patients et blessés vers les hôpitaux, confirmant le rôle vital des secours rapides en situation d’urgence.

Incendies, prévention et sécurité : où en est la situation ?

Durant cette période, les équipes ont mobilisé leurs moyens pour réaliser 41 interventions liées aux incendies civils et industriels, et elles ont effectué 272 autres interventions pour différents types d’accidents et situations d’urgence.

Dans le cadre de la prévention, elles ont mené 153 actions pour sensibiliser la population et renforcer la sécurité domestique et publique, et elles ont conduit deux interventions dans le secteur végétal. La protection civile algérienne n’a enregistré aucun cas d’intoxication au monoxyde de carbone.

La Protection civile rappelle à tous l’importance de respecter les règles de sécurité, de faire preuve de vigilance sur les routes et dans les habitations, et de collaborer avec les équipes de secours pour assurer la protection de tous.