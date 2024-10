Effondrement catastrophique d’un immeuble à Béchar : Belaribi tient une réunion d’urgence (vidéo)

Béchar, le 18 octobre 2024 – Un nouvel incident a secoué la ville de Béchar, lorsqu’un immeuble de quatre étages s’est totalement effondré dans la soirée du vendredi, dans le quartier 770 logements, dans la nouvelle zone urbaine de Lahmar. Fort heureusement, aucune perte humaine n’a été déplorée grâce à l’évacuation préventive des habitants.

L’immeuble en question a été évacué dès le matin suite à l’apparition de fissures inquiétantes sur les piliers. La protection civile, alertée rapidement, a procédé à l’évacuation de toutes les familles résidant dans l’immeuble jugé dangereux.

Face à la gravité de la situation, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Monsieur Mohamed Tarek Belaribi, a présidé d’urgence une réunion pour discuter des conséquences de cet effondrement.

Il a notamment appelé le wali de Béchar, Mohamed Said Benkamou, afin de s’assurer de la sécurité des habitants évacués.

Une nouvelle fois, un drame évité de justesse : effondrement d’un immeuble de 4 étages à Béchar

Par ailleurs, le wali de Béchar a annoncé que les familles sinistrées seraient relogées dans de nouveaux logements situés dans la zone urbaine de « Tighaliine » au nord-est de Béchar.

Un communiqué du ministère précise que des techniciens de la Commission nationale de contrôle technique de la construction (CTC) avaient été dépêchés sur place dès le matin, suite à une alerte des habitants.

Leur expertise avait conclu à un risque d’aggravation de la situation, conduisant à l’évacuation préventive de 32 familles (L’immeuble en question et l’immeuble voisin).

Une commission technique spécialisée de la CTC, ainsi que le directeur général de l’habitat au niveau du ministère, ont été chargés d’effectuer une expertise approfondie de l’immeuble voisin et de déterminer les causes exactes de l’effondrement. Le ministre a également ordonné le dépôt d’une plainte contre X.

Il est à noter que l’immeuble effondré, construit entre 2013 et 2016, était relativement récent. Cette particularité rend l’effondrement d’autant plus surprenant et soulève des questions quant à la qualité de la construction.

