Efficacité, proximité, gestion intelligente : Tebboune fixe les priorités au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une importante réunion du Conseil des ministres. Cette rencontre a marqué l’une des premières sorties officielles du nouveau gouvernement, auquel le chef de l’État a adressé un message de confiance et des directives précises pour la prochaine étape.

Dès l’ouverture de la séance, le président Tebboune a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres de l’Exécutif, leur exprimant ses vœux de réussite dans leurs « nobles missions ». Le Premier ministre, prenant la parole à son tour, a remercié le chef de l’État pour la confiance accordée, réitérant son engagement à mettre en œuvre la feuille de route présidentielle, centrée sur le service du citoyen et le renforcement de la démocratie participative.

Nouveau gouvernement : Tebboune fixe les priorités et appelle à la cohésion

Le chef de l’État a ensuite énoncé une série de directives visant à donner une nouvelle impulsion à l’action gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l’efficacité et la performance dans chaque secteur, en privilégiant le travail de terrain et la proximité avec les citoyens. Le président a également appelé à tirer les enseignements des expériences passées, afin de consolider ce qui a fait ses preuves et de corriger les insuffisances constatées.

Pour Tebboune, l’Algérie « avance grâce aux efforts de ses enfants vers un avenir sûr », mais elle doit pour cela s’appuyer sur une coordination étroite et une solidarité totale entre les membres du gouvernement. L’objectif affiché est clair : renforcer l’unité nationale, consolider la crédibilité des institutions aux yeux de l’opinion publique et bâtir une résilience durable dans tous les domaines.

Le président a par ailleurs rappelé que les préoccupations des citoyens doivent constituer « la priorité des priorités », en appelant à des solutions définitives et durables. Il a exigé du gouvernement un engagement total et un haut niveau de sérieux dans l’exécution de ses missions.

Unité, efficacité et crédibilité : les maîtres-mots de Tebboune au Conseil des ministres

Un autre axe central de son discours a porté sur la gestion des affaires publiques. Le chef de l’État a écarté toute logique d’austérité, affirmant que l’Algérie n’est pas gouvernée par la restriction mais par « une gestion intelligente », inscrite au cœur du projet présidentiel. Cette approche, a-t-il ajouté, vise à hisser l’Algérie au rang des pays émergents, en améliorant la qualité du développement économique et social.

Enfin, Tebboune a souligné le rôle du Premier ministre comme « lien essentiel » entre les différents départements ministériels, appelant à une coordination renforcée. Il a ordonné la préparation de plans sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres. La séance s’est conclue par l’approbation de nominations et de fins de fonctions dans plusieurs postes de responsabilité au sein de l’État.