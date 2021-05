Efficacité des vaccins contre les variants Covid-19 : l’OMS rassure

Les vaccins contre le coronavirus suscitent l’intérêt de toute la famille médicale et soulèvent beaucoup de questionnements et d’inquiétudes. Face aux nouveaux variants auxquels sont confrontés les services médicaux, la question de l’efficacité des vaccins sur ces nouveaux variants est légitime.

L’Organisation mondiale de la santé s’est donc exprimée à ce sujet et a tenue à rassurer les esprits. Les vaccins approuvés et mis à la disposition des différents pays sont efficaces contre « tous les variants du virus ».

Le directeur de l’OMS Europe a été interrogé lors d’un conférence de presse en ligne le jeudi 20 mai à propos des vaccins et il affirme que « Tous les variants du virus du Covid-19 qui sont apparus jusqu’à présent répondent aux vaccins disponibles et approuvés ».

Les vaccins actuellement disponibles sont donc efficaces pour affronter les nouveaux variants qui font de plus en plus de contaminés hors du sol Indien.

« Une lumière » qui ne doit pas nous aveugler

Les spécialistes de la santé nous mettent tous de même en garde, rien n’est terminée. Les vaccins produit et mis à la disposition des populations sont certes un espoir mais pas une certitude sur la fin de cette pandémie sans précédent.

Hans Kluge de l’OMS Europe insiste d’ailleurs sur le fait que les vaccins sont une lumière qu’on aperçoit au bout du long tunnel dans lequel nous sommes depuis maintenant plus d’un an et demi mais que « nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par cette lumière ». Le respect des règles sanitaires se doit donc de continuer et de persister du moment que les risques sont omniprésents.

Les vaccins ont d’ailleurs un grand impact sur les décisions des autorités aux sujets des frontières et des déplacements aériens et terrestres, plus encore en cette période estivale qui s’annonce et qui est un espoir pour l’économie de plusieurs pays.

Il est bon de rappeler que les contaminations ont eu une certaine hausse ces derniers jours sur le territoire Algérien. 260 nouveaux cas ont été recensés dans la journée du 20 mai. La prudence reste de premier ordre.