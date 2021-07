Effets secondaires de son vaccin : AstraZeneca publie une étude

Une étude d’AstraZeneca a montré aujourd’hui, mercredi, que le vaccin « Covid 19 » qu’il produit comporte un « petit risque supplémentaire » de caillots sanguins rares avec un faible taux de plaquettes après la première dose.

En effet, les résultats de l’étude menée par la société anglo-suédoise ont également indiqué qu’il n’y a pas de risques supplémentaires après avoir reçu la deuxième dose, après les inquiétudes concernant les effets secondaires de son vaccin, qui ont été largement évoquées plus tôt cette année.

Le risque d’apparition de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes dans le sang, effet indésirable jugé « très rare » du vaccin contre le Covid-19 d’AstraZeneca (renommé Vaxzeria), n’est pas plus élevé chez les personnes ayant reçu une deuxième dose de ce vaccin.

Le taux d’incidence du syndrome thrombotique thrombocytopénique (STT) dans le sillage de l’administration d’une seconde dose de ce vaccin à 2,3 par million de personnes vaccinées. Ce taux, significativement inférieur à celui observé après la première dose (8,1) s’avère « comparable à ceux observés dans les populations non vaccinées », précise le laboratoire dans un communiqué.

L’étude, publiée dans la revue médicale The Lancet, a également révélé que le taux estimé de thrombose avec thrombocytopénie après la première dose était de 8,1 par million chez les personnes vaccinées, selon ce qu’a publié la société sur son site Internet.

Pas de risque accru de caillots avec la 2ème dose

« AstraZeneca » a ajouté qu’après la deuxième dose du vaccin, qui porte la marque « Vaxepheria » et qu’il a développé avec l’aide de l’Université d’Oxford, le taux est de 2,3 par million, ce qui est comparé aux personnes non immunisées.

« Hormis en cas de survenue d’un STT après la première dose, ces résultats confortent le schéma vaccinal à deux doses d’Vaxzeria, comme indiqué, afin de contribuer à protéger contre le Covid-19, y compris contre l’émergence de variants préoccupants », lit-on dans le communiqué.

À noter que, le vaccin «AstraZeneca» a rencontré de nombreux problèmes depuis son introduction, notamment des retards de production et son association avec des cas d’effets secondaires graves. Dans son dernier bilan, arrêté au 27 juin, l’AEM a fait état de 479 suspicions de cas de STT recensés en Europe (Union européenne et Royaume-Uni) dont 100 mortels, sur un total de plus de 51 millions de doses administrées dans la région