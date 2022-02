EF Indice de compétence en anglais : quel classement pour l’Algérie ?

Les langues sont sans doute aucun un outil et une arme importante de nos jours où le monde n’a plus de frontières, et où tous les secteurs de la vie s’enchevêtrent sur des bases internationales. En Algérie, la plupart sont francophones dû à un background historique.

Ces dernières années, l’enseignement de l’anglais s’est largement répandu dans le pays. On trouve des écoles, des formations et des livres à foison visant à instiller l’anglais, pour des raisons politiques mais aussi car l’anglais demeure la langue la plus parlée et utilisée dans le monde du travail.

Il est donc devenu indispensable même en Algérie de maîtriser la langue afin d’évoluer et de se démarquer, notamment car l’anglais permet de sécuriser des opportunités de travail exceptionnelles. Raison pour laquelle de plus en plus d’employeurs l’exigent.

Quelle place pour l’Algérie sur le EF English Proficiency Index ?

EF Education First est une entreprise d’éducation internationale spécialisée dans la formation et les voyages linguistiques et les programmes universitaires. Cette dernière a effectué la plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais à partir des résultats de 2 millions de personnes sur 112 pays.

Pour l’année 2021, sur le classement mondial, l’Algérie occupe la 75e position, elle est dans la liste jaune des pays à faible maîtrise de l’anglais avec un score de 474. Quant au classement africain, elle occupe la 10e place, après la Tunisie (5e place) et le Maroc (9e place). Dans le monde arabe, notre pays occupe la 6e place après le Liban, la Tunisie, les Emirats Arabes Unis, le Maroc et le Bahreïn respectivement.

Il convient de noter que ce classement est basé sur les données de tests de plus de 2 000 000 de candidats à travers le monde qui ont passé le test d’anglais standard EF.