Éducation : Voici les nouveaux salaires des enseignants des 3 cycles après les augmentations

Une excellente nouvelle vient d’être annoncée aux enseignants algériens. Le ministère de l’Éducation a dévoilé, à la veille de la rentrée après les vacances d’hiver, les détails des augmentations salariales accordées aux enseignants de tous les niveaux.

Dans une lettre adressée aux enseignants, le ministère a détaillé les « avantages, améliorations et nouveautés » introduites par le nouveau statut fondamental et le nouveau régime indemnitaire. Trois tableaux ont été publiés, détaillant les augmentations et les salaires résultants, du primaire au secondaire.

Selon ces informations, les augmentations accordées varient entre 7 616 DA pour un enseignant du primaire avec moins de dix ans d’ancienneté, et 18 315 DA pour un professeur principal du primaire ayant au moins 07 ans d’ancienneté dans cette fonction, ou entre 04 et 07 ans en tant qu’employé, avec en plus une formation ou un doctorat dans la spécialité requise. Ainsi, les salaires des enseignants du primaire varieront entre 75 237 DA et 96 838 DA.

Au niveau du collège, les augmentations se situent entre 8 489 DA et 14 232 DA, portant les salaires entre 82 653 DA et 101 389 DA.

Au secondaire, les augmentations des salaires des enseignants varient entre 8 756 DA et 17 527 DA, ce qui portera les salaires entre 88 314 DA et 106 134 DA.

Hausses des salaires des enseignants : Voici les détails

Par ailleurs, le ministère a annoncé qu’en attendant la publication au Journal officiel du nouveau statut fondamental et du nouveau régime indemnitaire, il a dévoilé les avantages, améliorations et nouveautés contenus dans ce nouveau statut.

Il s’agit notamment de renforcer la considération du métier d’enseignant en tant que profession noble et exigeante. Ainsi, l’enseignant pourra bénéficier, sur demande, d’un départ à la retraite anticipée de cinq ans avant l’âge légal.

Les enseignants bénéficieront également d’une amélioration de leur classification avec le réaménagement des échelles et la création de nouvelles échelles supérieures. Le principe de la priorité du diplôme de formation spécialisée pour les diplômés des écoles supérieures des enseignants sera également renforcé.

Les enseignants ayant moins de 04 ans d’ancienneté en tant qu’employé bénéficieront d’une amélioration de leur classification en profitant de l’effet financier et en conservant leur ancienneté acquise.

Les enseignants ayant moins de 04 ans d’ancienneté dans leur grade d’origine bénéficieront également d’une amélioration de leur classification par l’intégration dans le nouveau grade, en profitant de l’effet financier et en conservant leur ancienneté acquise.