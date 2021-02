Éducation: Voici comment se dérouleront les examens du 1er trimestre

Le ministère de l’Éducation nationale a ordonné à ses directeurs des wilayas de respecter la date du début des examens du premier trimestre prévus le 28 février, dans tous les niveaux.

Le ministère de l’Éducation nationale a alerté les inspecteurs de tous les niveaux pour suivre la mise en œuvre de ces mesures exceptionnelles, en vertu de laquelle il a été décidé de garder les élèves du premier groupe après la fin de chaque épreuve et examen, à l’intérieur des cantines et d’utiliser cette période pour faire entrer le deuxième groupe dans les salles d’examens.

Ces mesures interviennent pour empêcher les frictions des élèves, la triche et le la fuite des sujets, tout en exigeant un contrôle plus strict des élèves du cycle moyen et secondaire, et en soumettant tous ceux qui sont pris en cas de fraude aux mêmes procédures prises lors des examens nationaux.

La tutelle a confirmé que, dans le cadre du contrôle des processus de début national des examens et permettant aux inspecteurs de suivre et d’évaluer le travail scolaire des élèves, et après de longues consultations au niveau des wilayas d’inspection et des établissements d’enseignement, il a été convenu que les premières années ne seront pas concernées par les examens du premier trimestre, et que tous les enseignants sont concernés de venir à l’établissement et d’assurer la garde.

Dans le même contexte, le Ministère de l’Éducation a souligné la nécessité d’accorder une grande importance à ce processus délicat, en tenant directement le directeur de l’établissement responsable de toute violation de mesures exceptionnelles, tout en ordonnant que les procédures de garde soient renforcées pour le cycle moyen et secondaire, précisant que les élèves ne seront pas autorisés à quitter les salles d’examen, jusqu’à la moitié du temps qui lui est alloué, avec la publication d’un rapport sur les élèves pris en cas de fraude et triche.

Les dates des examens connues

il convient de rappeler que, le ministère de l’Éducation nationale a décidé d’unifier les périodes de déroulement des compositions trimestriels de l’année scolaire 2020/2021, en deux phases pour les trois paliers d’enseignement, et ce afin de consacrer le principe d’équité et d’égalité des chances entre les élèves, selon le calendrier des compositions dévoilé par le ministère.

La période des compositions du premier trimestre, pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) a été arrêtée du 28 février au 4 mars 2021.

Le calendrier des compositions du deuxième trimestre a été arrêté pour les niveaux non concernés par les examens de fin d’année, à savoir 1, 2, 3, et 4 année primaire (AP), 1, 2 et 3 année moyenne (AM) à partir du 13 juin 2021.

La période des compositions pour les classes de 1 et 2 année secondaire (AS) a été fixée du 13 au 17 juin 2021.

Tandis que, pour les classes concernées par les examens officiels de fin d’année, le calendrier relève la date du 1er juin pour les compositions de 5 AP, du 7 au 9 juin pour les compositions de 4 AM et du 6 au 10 juin pour les compositions de 3 AS.