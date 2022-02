Éducation : vers une révision imminente des programmes scolaires

Après la dernière révision faite sous l’ère de l’ancienne ministre Nouria Benghabrit, le ministère de l’Éducation nationale s’apprête à effectuer une nouvelle révision sur les programmes scolaires.

Une nouvelle révision des programmes scolaires pour cycles primaire et moyen sera effectuée incessamment. Pour ce qui est du secondaire, une révision approfondie et globale des programmes est attendue, sachant qu’il n’a pas été révisé depuis plus de 17 ans.

L’information a été rapportée par le président de l’Organisation nationale des enseignants Boudjemaa Chihoub, cité ce mardi par le quotidien arabophone Echorouk. L’annonce leur a été faite par le ministre de l’Éducation lors d’une réunion tenue avec eux dimanche dernier au siège du ministère.

Selon lui, le premier responsable du secteur s’est engagé à régler plusieurs dossiers en suspens. Dans le volet pédagogique, le ministère s’apprête donc à entamer, dans les plus brefs délais, la révision des programmes scolaires des deux premiers paliers, à savoir le primaire et le moyen.

Une révision globale des programmes du cycle secondaire

Cette révision se fera, selon le même intervenant, conformément aux références religieuses et historiques, tout en prenant en considération le facteur de l’identité nationale.

En outre, la tutelle s’apprête également à une révision globale des programmes du cycle secondaire, d’autant plus qu’il demeure le seul programme qui n’est pas touché par les réformes depuis 17 ans.

Dans cette nouvelle mission, le ministère de l’Éducation nationale compte inclure tous les intervenants dans le domaine éducatif, y compris les établissements scolaires, les partenaires sociaux et les acteurs de l’éducation.