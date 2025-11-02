Éducation : Saadaoui appelle les élèves à « sauver leurs camarades »

Le Ministre de l’Éducation Nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a annoncé ce dimanche la décision de mettre en place, prochainement, une ligne verte dédiée au signalement des cas de consommation de substances psychotropes, quelles que soient leurs natures, au sein des établissements scolaires.

Il a exhorté tous les élèves à s’engager dans cette démarche visant à sauver leurs camarades consommant des psychotropes et des drogues de ce danger.

S’exprimant lors du lancement de la Caravane Nationale de Sensibilisation aux Dangers de la Drogue et des Psychotropes en Milieu Scolaire, le Ministre de l’Éducation a également appelé les services du Ministère de l’Intérieur à prendre des mesures pour sécuriser l’environnement des écoles, considérant qu’il est une source de danger pour la propagation de ces poisons.

Placée sous le thème «Novembre, une nouvelle ère. Une jeunesse consciente et saine», cette caravane est inaugurée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaâ, depuis le Makam Chahid à Alger. Simultanément, les walis donnent le coup d’envoi des activités dans les autres wilayas du pays.

Coordination Intersectorielle : Une réponse institutionnelle globale

Cette action est le fruit d’une large coordination institutionnelle, pilotée par l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). Elle rassemble plusieurs départements ministériels, notamment l’Intérieur, la Santé, l’Éducation nationale, les Affaires religieuses, la Jeunesse, la Solidarité nationale et les Sports.

Sont également impliqués l’Observatoire national de la société civile (ONSC), l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) et le Croissant-Rouge algérien (CRA). L’objectif est clair : renforcer la prévention, protéger les jeunes contre les effets destructeurs des drogues et mobiliser la société civile autour d’une culture de vigilance.

Le programme de la caravane est conçu pour être à la fois pédagogique et mobilisateur. Il prévoit l’organisation de conférences, d’ateliers éducatifs, des interventions ciblées dans les établissements scolaires, ainsi que des démonstrations sur le terrain et des colloques régionaux réunissant experts, éducateurs et acteurs associatifs.

Cette initiative répond à une situation préoccupante. Un colloque tenu en décembre 2023 à Oran a révélé que près de 54 000 élèves avaient consommé des substances psychotropes au cours du premier semestre de l’année.

Les conséquences sont graves : troubles comportementaux, isolement, agressivité, difficultés d’apprentissage, échec scolaire et déscolarisation précoce. L’initiation à ces substances s’explique notamment par la curiosité, la pression des pairs et le manque de sensibilisation familiale.

Un dispositif pénal et préventif renforcé contre le trafic

La campagne s’inscrit dans un contexte de durcissement du dispositif pénal contre les stupéfiants. De nouvelles dispositions du Code pénal, récemment entrées en vigueur, prévoient des peines aggravées contre les trafiquants, en particulier lorsque des mineurs ou des établissements scolaires sont concernés.

Pour protéger l’espace scolaire, ces textes autorisent notamment le dépistage de la drogue parmi les élèves et sanctionnent sévèrement la vente, la distribution ou l’incitation à la consommation à proximité des écoles.

Les trafiquants impliquant des mineurs s’exposent désormais à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de sanctions financières dissuasives.

En parallèle, le ministère de l’Éducation nationale a renforcé la vigilance en installant des cellules de veille dans chaque direction d’éducation et en organisant, tout au long de l’année, des campagnes d’information sur les dangers de la drogue, de la violence et des comportements à risque.

Cette caravane nationale confirme que, face à ces risques, l’Algérie mise sur la prévention comme meilleure protection pour ses jeunes générations.