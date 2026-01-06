Éducation : Saadaoui annonce la création de « lycées d’excellence » dans ces filières

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a annoncé hier un projet d’envergure visant à instaurer des lycées d’excellence dédiés à l’informatique. Cette réforme s’accompagne de garanties de transparence pour le prochain concours de recrutement des enseignants.

En effet, l’école algérienne entame sa mue numérique. Invité du forum de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le ministre de l’Éducation, Mohamed Seghir Saadaoui, a dévoilé une feuille de route ambitieuse. Au cœur de cette stratégie : l’ouverture de lycées spécialisés dans l’informatique et les technologies de l’information, en étroite coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les lycées d’excellence : Une « mini-université » pour les talents de demain

Pour le ministre, la refonte des programmes est devenue une « nécessité impérieuse » face à l’accélération des savoirs technologiques. Cette nouvelle filière est conçue comme un cycle préparatoire permettant aux élèves de s’intégrer plus facilement dans les cursus d’élite, notamment les Écoles supérieures d’intelligence artificielle et de cybersécurité.

Le ministre a souligné que cette transition s’appuie sur une révision profonde des programmes, s’inspirant des standards internationaux tout en préservant l’identité et les valeurs de la société algérienne.

Cette restructuration suit une progression pédagogique précise :

Phase de détection des aptitudes et des talents pour un meilleur pivotement vers les filières spécialisées du secondaire.

Concours de recrutement : Priorité à l’expérience et à la transparence

Concernant le volet social et professionnel, le ministre a tenu à rassurer les candidats au grand concours de recrutement des enseignants prévu en février prochain. Les points clés à retenir :

Toute expérience professionnelle dans l’enseignement supérieure à un mois sera comptabilisée dans la notation.

Le recours au numérique garantira une transparence totale dans le traitement des dossiers et le calcul des points.

Les enseignants actuellement sous contrat bénéficieront de leur droit de participation au concours national, leur situation actuelle ayant été une solution d’urgence pour assurer la continuité pédagogique.

Avec près de 30 000 établissements sous sa tutelle (dont 21 000 écoles primaires et 3 000 lycées), le ministère prépare déjà la rentrée prochaine. Mohamed Seghir Saadaoui a rappelé que la qualité de l’enseignement repose sur un triptyque indissociable : des programmes modernes, une formation continue (notamment pour les 82 000 enseignants récemment intégrés) et des infrastructures de pointe.