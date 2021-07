Éducation : révision à la baisse de la moyenne d’obtention du BAC

Le ministre de l’Éducation nationale Abdelhakim Beladeb a annoncé ce jeudi 22 juillet 2021, la révision à la baisse de la moyenne de l’obtention du BAC pour la session de l’année en cours.

Alors que les candidats au baccalauréat attendent impatiemment l’annonce des résultats, prévue pour ce jeudi 22 juillet à partir de 16 heures, voilà que le premier responsable du secteur de l’Éducation annonce que la moyenne de l’obtention du brevet vient d’être revue à la baisse.

« Les élèves qui obtiennent une moyenne de 9,50 à l’examen de fin d’année, seront considérés parmi ceux qui ont réussi au BAC », a déclaré le ministre de l’Éducation.

Par ailleurs, le même responsable souligne que le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat de cette année est de 61,17%

Les taux de réussite par filières

Le ministère de l’Éducation nationale a également annoncé le taux de réussite au BAC par filières.

Lettre et Philosophie : 58,2%

Langues étrangères : 74,7%

Gestion et économie : 51,1%

Sciences expérimentales : 60%

Mathématiques : 84,1%

Technique mathématique : 67,3%

Les résultats connus aujourd’hui

Le ministère de l’Éducation a annoncé, vers le début de la semaine en cours, que les résultats de l’examen du Baccalauréat session 2021 seront annoncés ce jeudi 22 juillet à partir de 16 h.

Selon la même source, les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi que sur le site réservé aux parents https://tharwa.education.gov.dz.

« Les candidats libres pourront consulter les résultats sur le site de l’Office national des Examens et Concours (ONEC) http://bac.onec.dz ou gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie mobile : Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le code : *567# », ajoute encore le ministère.