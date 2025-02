Éducation nationale : Voici les nouveaux horaires des cours adaptés pour le Ramadan

Des directeurs et inspecteurs impliqués dans le secteur de l’éducation nationale ont insisté sur l’importance d’adapter les horaires des évaluations du deuxième trimestre de l’année scolaire 2024/2025, prévues entre le 2 et le 13 mars, au calendrier scolaire du Ramadan.

Cette adaptation permettrait de préparer et de mener à bien les sujets d’examen en harmonie avec les horaires de travail des établissements éducatifs durant le mois sacré. En effet, les élèves bénéficient généralement, à l’arrivée du Ramadan, d’une réduction du temps des cours : un quart d’heure pour les cycles moyen et secondaire, et jusqu’à deux heures pour l’enseignement primaire.

Les membres de la communauté éducative, notamment les chefs d’établissement des trois cycles d’enseignement, ont appelé le ministère de l’Éducation nationale à publier rapidement le calendrier scolaire pour le Ramadan.

Éducation : Comment concilier évaluations du 2ᵉ trimestre et Ramadan ?

Cela leur permettrait de préparer les sujets d’examen du deuxième trimestre dans des conditions optimales, sans pression, en adaptant la durée et l’horaire des évaluations aux spécificités du mois sacré.

Rappelons que les élèves des cycles moyen et secondaire bénéficient habituellement d’une réduction de 15 minutes par heure de cours, organisant ainsi leur journée scolaire en deux périodes, chacune composée de quatre cours, séparées par une pause d’une heure.

Quant aux élèves du primaire, dont les écoles fonctionnent selon un système d’enseignement unique, ils bénéficient d’une réduction de 30 minutes pour chaque période (matin et après-midi), avec une pause d’une heure et 15 minutes entre les deux.

Pour les écoles primaires fonctionnant avec un système de double vacation, la réduction atteint deux heures pour la période matinale et une heure et 30 minutes pour la période de l’après-midi.

Il est à noter que les évaluations se dérouleront entre le 2 et le 6 mars pour les cycles moyen et secondaire, et du 4 au 13 mars pour les élèves du primaire.

Par ailleurs, les horaires de travail dans les établissements éducatifs seront ajustés pendant le Ramadan : les cours débuteront à 8h pour se terminer à 15h dans les wilayas du Sud et du Grand Sud, tandis que dans les autres wilayas, les cours commenceront à 8h30 pour s’achever à 15h30.

Cette adaptation vise à garantir un déroulement harmonieux des évaluations, tout en tenant compte des spécificités du mois de jeûne et du bien-être des élèves et du personnel éducatif.