Éducation nationale : vers une transformation numérique en 2025

Le secteur de l’éducation en Algérie s’engage résolument vers une transformation numérique ambitieuse, avec la mise en place de la version 2025 du système d’information du ministère de l’Éducation nationale. Prévue pour mars 2025, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2025/2030, qui vise à digitaliser tous les secteurs publics du pays. Cette décision a été prise en réponse aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune, soulignant l’importance de la numérisation dans l’administration publique.

Mais quel est le bilan actuel et quels défis subsistent pour l’implémentation de cette grande réforme numérique ?

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la tenue d’une série de conférences nationales sur la numérisation du secteur, du 13 au 14 janvier 2025, afin de faire le point sur les progrès réalisés. Les objectifs sont multiples : évaluer les avancées en matière de gestion scolaire et pédagogique, identifier les obstacles techniques, matériels et humains, et proposer des solutions concrètes pour les surmonter.

Cette initiative vise à améliorer l’expérience scolaire des élèves, notamment en facilitant l’accès à des outils numériques qui peuvent enrichir leur parcours éducatif.

L’un des principaux enjeux consiste à garantir l’efficacité de ce système d’information face aux difficultés techniques que rencontrent encore les utilisateurs, qu’il s’agisse des enseignants, des élèves ou des gestionnaires d’établissements scolaires. Malgré les améliorations progressives, certains aspects du système numérique restent perfectibles. C’est pourquoi, dans ce cadre, le ministère lancera prochainement une nouvelle version du système d’information, avec des ajustements prenant en compte les problèmes observés et les suggestions des utilisateurs.

Diagnostic participatif : la consultation de tous les acteurs du secteur

Pour garantir la réussite de ce projet de transformation numérique, le ministère a prévu la mise en place d’un questionnaire destiné à toutes les parties prenantes du secteur. Du 6 au 19 décembre 2024, enseignants, directeurs d’établissements et parents d’élèves pourront évaluer les différents processus numérisés en place.

Cette consultation permettra de recueillir des informations essentielles sur la qualité des services numériques, tout en apportant un diagnostic précis sur les problèmes rencontrés.

Le ministère utilisera les résultats de cette évaluation lors des prochaines étapes des conférences de janvier 2025, où il présentera des propositions de solutions et des ajustements pour remédier aux défaillances identifiées. Il ajustera ainsi continuellement le système numérique de l’éducation pour répondre aux besoins réels des utilisateurs, en mettant un accent particulier sur la sécurité des données personnelles et la protection de la vie privée, deux enjeux essentiels dans la mise en place d’un tel système.

Le calendrier des conférences pour structurer la numérisation

Le processus de consultation débutera avec des réunions locales dans les inspections administratives le 19 novembre, suivies par des conférences régionales en décembre. Chaque étape de cette démarche se veut participative, permettant à tous les acteurs du secteur éducatif de contribuer à la définition des priorités de la numérisation. Ces échanges aboutiront à des rapports qui seront transmis au niveau national pour validation.

Les conférences régionales, programmées pour les 22 et 23 décembre, serviront à analyser les retours des sessions précédentes et à affiner les propositions de numérisation à intégrer dans la version 2025 du système d’information. À l’issue de cette phase, les responsables compileront et enverront les rapports pour une validation finale au niveau national.

En janvier 2025, une grande conférence nationale aura lieu pour approuver le bilan global du programme de numérisation. L’objectif est de garantir que chaque aspect de la gestion scolaire et administrative bénéficie d’une solution numérique efficace et accessible.