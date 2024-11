Éducation Nationale : Vers un recrutement 100% numérique des enseignants suppléants

Les inspecteurs de l’Éducation nationale appellent à une collaboration accrue pour éliminer les obstacles liés à la numérisation et à un passage progressif d’une gestion centralisée à une gestion décentralisée des opérations.

Lors de séminaires organisés les 19 et 20 novembre derniers au niveau des circonscriptions d’inspection, les participants ont souligné la nécessité d’accélérer la numérisation des procédures administratives pour faciliter le travail des enseignants et des personnels administratifs.

Ils ont ainsi plaidé pour une numérisation complète des enquêtes statistiques scolaires, des procédures de recrutement des contractuels, des différentes bourses (comme la prime de rendement et la bourse d’études) et pour la généralisation de l’utilisation des comptes en ligne des enseignants.

Les intervenants ont également suggéré de décentraliser la saisie et la correction des informations relatives aux élèves et aux enseignants, en donnant aux chefs d’établissement la possibilité de gérer ces données au niveau de leurs établissements respectifs. Cette mesure permettrait de gagner en réactivité et d’améliorer la qualité des données.

La question de la sécurité des données a été largement abordée lors de ces séminaires. Les inspecteurs ont souligné l’importance de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les données personnelles des employés et des élèves contre les cyberattaques.

Ils ont ainsi appelé à une formation continue des personnels chargés de la gestion des systèmes d’information et à une mise à jour régulière des équipements.

Les participants ont salué les avancées réalisées grâce à la numérisation, notamment l’amélioration de la gestion administrative et pédagogique, la facilitation de la collecte et de l’analyse des données, ainsi que la mise à disposition de nouveaux services en ligne tels que l’espace parents, l’inscription en ligne et la saisie des notes.

Les inspecteurs ont conclu en soulignant que la numérisation représentait une opportunité unique pour améliorer la qualité de l’éducation et garantir l’équité d’accès aux services éducatifs. Ils ont appelé à poursuivre les efforts de modernisation et à renforcer la collaboration entre tous les acteurs du système éducatif.