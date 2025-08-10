Éducation nationale : une nouvelle réforme pédagogique envisagée dès la rentrée 2025-2026

Une réforme majeure de l’enseignement des langues se profile dans les écoles primaires et collèges. Dès la rentrée prochaine, le volume horaire du français devrait être réduit au profit de l’anglais, marquant une nouvelle étape dans la stratégie linguistique de l’État.

Selon Echorouk, des instructions orales émanant des autorités de wilaya ont été transmises aux directeurs d’établissements scolaires. Elles leur demandent de geler la préparation des emplois du temps pour l’année 2025-2026, dans l’attente d’une circulaire du ministère de l’Éducation nationale.

Cette décision devrait officialiser la réduction d’une heure d’enseignement du français par semaine dans chaque niveau du primaire et du collège, pour la réattribuer à l’anglais. Une mesure qui nécessitera un réaménagement complet du planning scolaire, ainsi qu’une adaptation des besoins pédagogiques et en personnel.

Cette orientation n’est pas improvisée. Elle s’inscrit dans la continuité de la réforme engagée il y a quelques années, lorsque l’anglais a été introduit pour la première fois dès la troisième année du primaire.

À l’époque, le ministère avait présenté cette initiative comme une étape « révolutionnaire », alignée sur les tendances mondiales faisant de l’anglais la principale langue des sciences et de la technologie.

Le français, en revanche, voit son statut évoluer. De langue historiquement dominante dans le système éducatif algérien, il est désormais perçu comme une langue de transition plutôt que stratégique.

Réduction des heures de français : un tournant pour l’école algérienne

Chez les enseignants de français, l’annonce suscite l’inquiétude. Beaucoup redoutent un impact négatif sur l’apprentissage linguistique des élèves et évoquent la possibilité d’une réduction des postes budgétaires si le volume horaire diminue durablement.

À l’inverse, les professeurs d’anglais accueillent la mesure avec satisfaction, y voyant un rééquilibrage attendu depuis longtemps. Toutefois, ils soulignent la nécessité d’un accompagnement pédagogique solide : formation continue, renforcement des ressources et soutien matériel.

Si elle est confirmée, cette mesure marquera une étape charnière pour l’école algérienne. Elle pourrait entraîner une révision profonde des programmes, de la carte de formation des enseignants et des méthodes d’évaluation.

Reste à savoir si le système éducatif dispose des moyens humains et logistiques pour absorber un changement aussi rapide. Le débat est déjà lancé dans les établissements et au sein des directions de l’éducation, dans l’attente de la décision officielle.