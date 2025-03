Éducation nationale : Saâdaoui lance un ultimatum pour la saisie des notes du 2e trimestre

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saâdaoui, a donné des instructions strictes et ordonné l’envoi de mises en demeure aux enseignants qui refusent de saisir les notes du deuxième trimestre, empêchant ainsi les élèves d’accéder à leurs relevés de notes.

Lors d’une réunion tenue par visioconférence, le ministre a insisté sur le fait que le non-respect de ces obligations constitue une faute professionnelle grave, justifiant l’application des mesures légales prévues dans de tels cas.

Dans ce contexte, le ministre a réaffirmé avec fermeté la nécessité de respecter ses directives, donnant des instructions strictes aux directeurs de l’éducation pour protéger les droits syndicaux au sein des établissements scolaires et maintenir un dialogue ouvert.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la loi 23-02, tout en respectant le mode de fonctionnement de chaque organisation syndicale, qu’elle soit représentative ou non.

Saâdaoui ordonne des mises en demeure contre des enseignants refusant de saisir les notes des élèves

Le ministre a également rappelé l’engagement du ministère envers les obligations prises avec ses partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne le calendrier de réception des propositions relatives au statut de base et au système compensatoire. Les discussions sur ces propositions débuteront le 6 avril 2025.

À cet égard, le ministre a rappelé que toutes les organisations syndicales ont accueilli favorablement cette initiative et ont soumis leurs propositions, y compris le Conseil national indépendant des usagers de l’enseignement pour le secteur triphasé de l’éducation, (CNAPESTE). Cela ne laisse, selon lui, aucune justification à une grève ou à un boycott.

Il a ajouté que, face à la réponse positive de toutes les organisations syndicales à cet accompagnement et dans le cadre de la politique de dialogue menée par le ministère, le boycott de la saisie des notes constitue une violation des obligations professionnelles directement liées aux élèves, et n’a aucun rapport avec les aspects sociaux et professionnels.

Lors de sa visite à Chlef, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a insisté sur l’impératif de respecter les délais de réalisation des projets scolaires, notamment en raison de 2 000 chantiers à l’arrêt, tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des conditions de travail du personnel, conformément à la vision stratégique des hautes autorités du pays, et ce, dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire.