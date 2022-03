Education Nationale : retour à la normale pour les écoliers

Le virus de la COVID-19 a frappé le monde de plein fouet, et l’Algérie n’y a pas échappé. L’un des secteurs les plus touchés a été celui de l’éducation, entre annulation des cours et restructuration des programmes.

En effet, un nouveau système avait été mis en place afin d’assurer une certaine sécurité aux élèves quant au nombre de personnes présentes dans un même espace.

Les enfants étaient divisés en groupes, alternant les heures de cours grâce à des emplois du temps plus allégés mais mieux organisés.

Avec une stabilisation de la situation après une quatrième vague moins impactante que les précédentes, le ministère de l’éducation a annoncé dans un communiqué avoir pris la décision d’annuler les classes par groupes et de revenir à un système plus classique et ce dès la prochaine rentrée scolaire de 2022-2023.

Les élèves algériens reprendront donc une scolarité ordinaire comme connue depuis toujours avec un emploi du temps plus standard et plus complet permettant une gestion du programme scolaire complète.

Une meilleure gestion du système scolaire est demandée

Les différentes perturbations, comme la suspension momentanée des cours ou même le changement d’emploi du temps, a pertubé le cours de l’année scolaire mais aussi l’état d’esprit des élèves qui exige une certaine stabilité.

De ce fait, le ministre de l’éducation a voulu rassurer les citoyens algériens. Il révèle que le ministère veille à l’instauration des conditions nécessaires au bon déroulement de la scolarité des élèves.

D’après ses affirmations, plusieurs dispositifs ont été mis en place dont des financements qui seront bénéfiques au secteur de l’éducation algerien.

Une meilleure prise en charge du système administratif a aussi été évoquée. Le ministre a incité les établissements à organiser des réunions entre responsables afin de trouver les solutions les plus adaptées et les plus efficaces.

Abdelhakim Belabed, a appelé les responsables à se rendre sur le terrain afin de faire un état des lieux concret et réaliste fidèle à ce qui se passe dans les établissements.