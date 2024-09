Education Nationale : Plus de 20 écoles privées fermées à cause du programme français

Depuis 2023, plus de 20 écoles privées ont été fermées sur ordre du Ministère de l’Education Nationale. Cette mesure « radicale » est justifiée par l‘absence de conformité avec le programme éducatif officiel. Plus précisément, ces écoles dispensent un programme en français, dérogeant ainsi à l’obligation d’enseigner en arabe.

Le consultant de l’Education Nationale, Kamel Nouari a confirmé à la chaine TV Echourouk, que « 25 écoles en tout, ont cessé leurs activités pour cette raison. » Et ce, depuis 2023. Il a dans ce sens, pointé du doigt des » dépassements graves ». Ce dernier estime que la situation nécessite une révision profonde des critères éducatifs pour ces établissements. A noter que

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte, que les écoles privées en Algérie sont régies par des textes de loi les obligeant à enseigner le programme national en arabe. En plus de ce dernier programme, certaines de ces écoles dispensaient également le programme français, malgré le fait qu’il soit non autorisé.

L’émergence d’un double programme combinant le programme français et le programme national, était longtemps toléré. Toutefois, avec le début de l’année scolaire 2023/2024, le ministère a émis un avertissement clair. Il stipulait que seul le programme national est autorisé dans les écoles privées. De ce fait : « Tout manquement à cette directive expose les établissements à des sanctions sévères, y compris la fermeture définitive ».

Un nouveau cahier des charges bientôt en vigueur

Pour palier certains vides juridiques, le ministère a évoqué un cahier des charges en préparation. Celui-ci devrait clarifier les conditions nécessaires pour obtenir un agrément. En juin dernier, le responsable du secteur, Abdelhakim Belaabed, avait annoncé que cet encadrement juridique se devait d’être rigoureux pour mettre un terme à l’anarchie qui caractérise la gestion de ces écoles.

Le nouveau cahier des charges est en cours de préparation et devrait bientôt entrer en vigueur. Il stipule que ces établissements sont tenus de respecter l’arrêté ministériel qui précise la nature des constructions scolaires. Aussi, chaque établissement doit avoir des espaces pédagogiques conformément à la circonscription géographique. Et ce, en vue de répondre à la demande sociale d’éducation pour le niveau scolaire concerné.

L’établissement doit également avoir une unité de dépistage et de suivi de santé scolaire, une salle pour les enseignants, une salle de lecture, une salle multimédia, des sanitaires pour les élèves et pour le personnel, un bureau de directeur, un bureau de l’adjoint de directeur, une salle d’attente, une cour et un espace pour l’activité sportive.

Suppression du programme français dans les écoles privées depuis 2023

Abdelhakim Belaabed indiquait en 2023, que des écoles privées étaient sommées de mettre fin au programme français qu’elles dispensaient. Il assurait que cette mesure est destinée à faire appliquer la loi, sans dessein de viser la langue française en particulier.

Belaabed avançait que parmi 680 écoles privées, seul un petit groupe dispensait d’un cursus sous un label pédagogique étranger non autorisé. Lorsque l’inspection générale de l’Éducation s’en est rendu compte, elle a rappelé les écoles concernés à l’ordre.

Le ministère a rappelé, à maintes reprises, que le but derrière ces mesures n’est autre que « l’application de la loi ».