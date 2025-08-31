Éducation nationale : Nouvelles conditions de recrutement et de promotion des enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu publique la nouvelle liste des qualifications et diplômes requis pour l’accès et la promotion aux grades du corps des enseignants, conformément au décret exécutif 25-54 du 21 janvier 2025 portant statut particulier des personnels de l’éducation nationale. Cette réforme introduit des modifications profondes, visant à rehausser le niveau académique des enseignants et à valoriser la profession.

Désormais, pour enseigner au primaire en tant qu’enseignant (classe 1), les candidats devront obligatoirement être titulaires d’une licence ou d’un master, voire d’un diplôme d’ingénieur d’État selon la spécialité.

Pour l’enseignement de la langue arabe , il est exigé une licence ou un master dans des filières comme la langue et littérature arabes, la philosophie, les sciences islamiques, les sciences de l’éducation, la sociologie ou la psychologie.

, il est exigé une licence ou un master dans des filières comme la langue et littérature arabes, la philosophie, les sciences islamiques, les sciences de l’éducation, la sociologie ou la psychologie. Les matières scientifiques ouvrent la porte aux titulaires de diplômes en mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles, biologie ou encore informatique.

ouvrent la porte aux titulaires de diplômes en mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles, biologie ou encore informatique. Quant aux langues étrangères ( amazigh , français , anglais ), seuls les diplômés en langues, cultures ou traduction (licence/master) seront éligibles.

, , ), seuls les diplômés en langues, cultures ou traduction (licence/master) seront éligibles. Pour l’éducation physique, les diplômes exigés concernent les filières de sciences et techniques des activités sportives et physiques.

Accès au Corps Enseignant au Cycle Moyen : Exigences Renforcées

Pour accéder au grade d’enseignant au cycle moyen (classe 1), le ministère impose également la licence et le master (ou ingénieur d’État). Les conditions d’accès au corps enseignant du cycle moyen ont été révisées pour harmoniser le niveau de qualification avec les exigences du système éducatif.

Les disciplines littéraires (arabe, amazigh, français, anglais, histoire-géographie) exigent des diplômes en lettres, langues ou traduction.

Les matières scientifiques (mathématiques, physique, sciences naturelles, technologie) nécessitent des diplômes en sciences exactes, ingénierie ou sciences de la vie.

Les filières artistiques (musique, arts plastiques, dessin) exigent une licence ou un master spécialisé, voire des diplômes supérieurs délivrés par des instituts spécialisés.

L’éducation physique reste accessible aux diplômés en sciences et techniques des activités sportives.

L’alignement des qualifications requises sur celles du primaire permet d’assurer une continuité dans la qualité de l’enseignement tout au long du cursus scolaire. Le Ministère souhaite ainsi garantir un socle de connaissances solide pour tous les élèves.

Enseignement Secondaire : Le Master Devenu la Norme

Pour l’enseignement secondaire, les exigences sont encore plus élevées. L’accès au grade d’enseignant de première classe impose désormais un master, un magister ou un diplôme d’ingénieur d’État. Cela concerne 27 matières allant des sciences naturelles, des mathématiques et des langues étrangères jusqu’à la philosophie, la musique, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma ou encore l’informatique.

Au secondaire, le niveau de qualification requis est plus élevé afin de répondre aux besoins spécifiques de cet enseignement. Un master est désormais la norme pour assurer un encadrement pédagogique de haut niveau et préparer les élèves aux études supérieures.

Selon le ministère, l’objectif de cette réforme est d’améliorer la qualité de l’enseignement et garantir un encadrement pédagogique de haut niveau. À travers ces nouvelles conditions, l’État entend professionnaliser davantage la carrière d’enseignant, encourager les diplômés universitaires à rejoindre le secteur et réduire les écarts de compétences entre enseignants des différents paliers.

Avec cette refonte, la profession d’enseignant se veut plus exigeante, mais aussi plus valorisée, inscrivant l’école algérienne dans une dynamique d’élévation du niveau scientifique et académique sur le long terme. Cette réforme ambitieuse a pour objectif de moderniser le système éducatif algérien et d’améliorer les performances des élèves.

