Éducation nationale : nouvelle méthode de calcul pour les moyennes trimestrielles

Dans un effort visant à promouvoir l’égalité des chances au sein du système éducatif algérien, les directeurs de l’éducation des wilayas, en collaboration avec les chefs d’établissements scolaires, ont récemment annoncé l’adoption d’une méthode uniforme pour le calcul des moyennes.

Cette mesure vise autant les moyennes annuelles et semestrielles que les moyennes individuelles de tous les élèves. Cette initiative fait suite à la décision du ministère de l’Éducation nationale de normaliser la passation des examens semestriels.

Changement de méthode pour l’évaluation scolaire au cycle primaire

L’objectif de cette réforme est de garantir que tous les élèves, quel que soit leur lieu d’étude, bénéficient d’un système d’évaluation équitable et transparent. Ainsi, plus de 11 millions d’élèves seront soumis à un processus d’évaluation standardisé désormais.



Une des mesures clés de cette réforme concerne l’enseignement primaire, où le calcul de la moyenne de « l’évaluation des matières linguistiques » pour les élèves de troisième, quatrième et cinquième années prendra effet. Cette moyenne se base sur plusieurs critères, notamment la compréhension orale, l’expression orale, la lecture, la dictée, les leçons apprises et la production écrite.

De plus, l’évaluation continue en mathématiques suivra une méthode similaire, regroupant les domaines tels que les nombres et le calcul, les grandeurs et les mesures, l’organisation des données, l’espace et la géométrie.

L’enseignement moyen également concerné

Au niveau de l’enseignement moyen, une standardisation de la moyenne d’évaluation continue est également au programme, combinant la note d’évaluation des activités avec la note de l’examen surveillé, le tout divisé par deux et multiplié par trois pour obtenir la moyenne semestrielle de chaque matière.

Enfin, on calculera la moyenne annuelle en additionnant les moyennes des trois trimestres et en divisant le total par trois. Cette réforme vise à éliminer les disparités dans l’évaluation des élèves et à assurer une équité accrue au sein du système éducatif algérien.

Pas de changement majeur pour le palier secondaire

Dans le cadre de l’enseignement secondaire général et technologique, les inspecteurs des lycées ont recommandé l’utilisation d’une méthode uniforme pour calculer les moyennes semestrielles en langues. Cette méthode consiste à additionner les notes de l’évaluation continue, de l’examen surveillé, de l’expression orale, et de l’examen semestriel, puis à multiplier le résultat par deux (2) et à diviser le tout par cinq (5).

Le calcul de la moyenne trimestrielle inclut ainsi l’addition des moyennes des matières, en les multipliant par leurs coefficients respectifs. Ensuite, on ajoutera les points excédentaires provenant des notes de projets et de lecture, ainsi que les points excédentaires des projets. On divisera ensuite le total par la somme des coefficients.