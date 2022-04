Education nationale : les consignes du ministre

Le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a présenté un ensemble de directives et d’instructions importantes et strictes qui permettraient d’assurer le déroulement et la gestion optimale des examens scolaires nationaux.

Abdelhakim Belabed, était jeudi 28 avril 2022, au bureau régional des examens et concours d’Alger, afin de superviser le lancement des travaux du colloque national des directeurs d’éducation, en présence des cadres de l’administration centrale.

Le ministre de l’éducation a indiqué que le colloque vient en complément des séminaires nationaux initiés par le ministère de l’Éducation nationale et encadrés par des cadres de l’administration centrale, où ont été abordés les postes majeurs et importants restants de l’année scolaire en cours 2021-2022, notamment la préparation aux examens scolaires nationaux, et le suivi sur le terrain des dossiers importants et la stratégie inscrite dans le plan d’action du gouvernement et lancée par le Ministère de l’Education Nationale en application des décisions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu’une bonne préparation pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.

Belabed évoque la prochaine rentrée scolaire

S’agissant des grands dossiers initiés par le ministère de l’Éducation nationale, tels que la mise à jour des programmes du premier cycle de l’enseignement primaire et la création de la section baccalauréat arts, ainsi que l’intégration des diplômés en contrat de pré-embauche dans secteur de l’éducation nationale, Abdelhakim Belabed a souligné la nécessité d’un suivi personnel et permanent des étapes de mise en œuvre sur le terrain.

Enfin en ce qui concerne la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, le ministre de l’éducation nationale a insisté sur la nécessité d’œuvrer à la maîtrise des organisations éducatives, de fournir au maximum toutes les capacités humaines et matérielles nécessaires, pour la réussite de cette rentrée.

Les dates du BEM et de BAC

C’est dans un communiqué publié sur sa page facebook daté au 3 mars 2022, que les dates des deux examens de fin de cycle moyen et secondaires, ont été dévoilées.

Le BEM aura lieu du lundi 6 au mercredi 8 juin prochain tandis que le BAC du dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022.

Au mois de mars dernier, lors d’une entrevue avec la chaîne Echorouk News TV, une inspectrice centrale au ministère de l’Éducation nationale avait assuré que les sujets des examens porteront uniquement sur les cours étudiés au courant de l’année 2022-2021 et que les étudiants vont avoir droit à des cours préalablement programmés afin de rattraper le retard occasionné par les différentes pauses dues a la COVID-19.