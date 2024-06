Éducation nationale : Les bulletins du 3ᵉ trimestre remis aux élèves

ALGER, le 26 juin 2024 – Les élèves algériens ont commencé, depuis hier mardi, à recevoir leurs bulletins du troisième trimestre dans l’ensemble des établissements scolaires du pays.

Selon des sources informées, la distribution des bulletins du troisième trimestre a débuté ce mardi matin à 9h00 et se poursuivra jusqu’à midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats du BEM 2024 : Des notes “catastrophiques’ en maths au 1ᵉʳ tour de correction

Pour les élèves de cinquième année primaire, les livrets d’évaluation des acquis seront remis ce jeudi 27 juin.

Concernant les élèves de quatrième année moyenne, la distribution de leurs bulletins aura lieu après la publication des résultats de l’examen de fin de cycle moyen 2024, prévue pour le 29 juin.

Bac 2024 : des résultats prévus pour le 20 juillet

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que les épreuves du Baccalauréat 2024 se sont déroulées “dans des conditions excellentes“, marquées par le calme, le sérieux et un “contrôle rigoureux”.

M. Belabed a salué le “professionnalisme, le sérieux et la compétence” de l’équipe chargée de la conception, de l’élaboration et de l’impression des sujets d’examen, soulignant qu'”aucune erreur n’a été décelée dans les sujets de cette session” et que les questions étaient “en parfaite adéquation avec le programme scolaire”.

🟢 À LIRE AUSSI : Résultats du BEM : certains centres d’examen communiquent les taux de réussite

Concernant la triche, le ministre a réitéré sa position en affirmant que les cas de fraude ont “considérablement diminué” cette année et sont “en voie de disparition”, rappelant que la loi a été appliquée “avec la plus grande rigueur” contre tous ceux qui ont tenté de porter atteinte à la crédibilité de l’examen.

Le ministre a adressé ses plus chaleureuses félicitations à l’ensemble des candidats du Baccalauréat 2024, leur souhaitant plein succès dans l’attente des résultats qui seront dévoilés le 20 juillet prochain.

🟢 À LIRE AUSSI : Bac 2024 : Le calendrier complet pour la correction !