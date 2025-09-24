Éducation nationale : Le ministère lance un dernier appel pour cette catégorie d’élèves

Le Ministère de l’Éducation Nationale vient d’annoncer les modalités de la réintégration des élèves pour l’année scolaire 2025/2026, un processus encadré qui se veut à la fois structuré et rigoureux.

Dans une déclaration officielle rendue publique, le ministère a détaillé les étapes cruciales que devront suivre les parents et les élèves concernés, insistant sur le respect scrupuleux des délais fixés.

L’opération a débuté, aujourd’hui, mercredi 24 septembre 2025 et s’étend jusqu’au samedi 4 octobre 2025. « L’opération se fera exclusivement via le système d’information du secteur de l’éducation nationale », précise le communiqué, soulignant une démarche entièrement numérisée.

Les parents souhaitant déposer une demande pour leurs enfants, qu’ils soient dans le cycle moyen ou secondaire, sont invités à remplir un formulaire en ligne via l’espace dédié : awlyaa.education.dz. Pour les non-inscrits, la première étape sera la création d’un compte sur la même plateforme.

Réintégration des élèves pour l’année scolaire 2025/2026 : un processus strictement encadré

La réintégration, un droit pour de nombreux élèves, est soumise à un calendrier strict. « Les résultats de l’étude des demandes seront communiqués le mercredi 8 octobre 2025« , indique le ministère.

À partir de cette date, les familles pourront consulter la décision et, en cas d’acceptation, l’élève devra se présenter à son établissement d’origine dès le jeudi 9 octobre. Le communiqué est sans équivoque sur ce point : « Tout retard de réintégration après le lundi 13 octobre 2025 sera considéré comme un renoncement au droit à la réintégration. »

Le ministère a également prévu le cas des demandes non acceptées au niveau de l’établissement d’origine. « Elles seront étudiées par la Direction de l’Éducation afin de trouver des places pédagogiques alternatives », précise la déclaration. Une deuxième chance est ainsi offerte, avec des réponses finales attendues pour le lundi 13 octobre.

Les élèves concernés devront rejoindre leur nouvel établissement à partir du mardi 14 octobre, avec une date limite fixée au dimanche 19 octobre, au-delà de laquelle leur droit sera perdu.

Des exceptions notables sont mentionnées. « La réintégration des élèves nés en 2009, ainsi que celle des élèves à besoins spécifiques nés en 2007, se fera automatiquement conformément à la loi », une mesure qui vise à alléger le processus pour ces cas particuliers.

En conclusion, le communiqué lance une mise en garde générale : « Tout élève accepté qui ne rejoint pas son établissement avant les délais impartis perdra son droit à la réintégration. »