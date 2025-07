Éducation nationale : le contrat reste exceptionnel et soumis aux règles de spécialité

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a affirmé que le recours au recrutement par contrat via le système d’information reste strictement encadré par la spécialisation des candidats. Une règle de base que le ministère considère comme « incontournable » pour préserver la qualité de l’enseignement.

Dans une réponse écrite adressée au député Mohamed Friteh, le ministre a souligné que l’attribution des postes d’enseignement, dans les différents cycles scolaires, se fait exclusivement au profit des diplômés dans des spécialités correspondant aux matières à enseigner.

Toutefois, en cas de nécessité absolue, une certaine flexibilité est permise en recrutant des candidats issus de filières proches, dans le strict respect des textes réglementaires en vigueur.

Recrutement des enseignants : un système encadré par la loi

Le ministre a rappelé que ce mode de recrutement est une mesure exceptionnelle, motivée uniquement par la nécessité d’assurer la continuité pédagogique dans les établissements scolaires. « Il ne s’agit en aucun cas d’une remise en cause des fondements pédagogiques ni d’un abandon des critères juridiques encadrant la profession », a-t-il précisé.

Le processus repose sur un système d’information développé en coordination avec la Direction générale de la Fonction publique, le ministère des Finances et d’autres parties prenantes. Ce système permet de gérer avec rigueur et équité les besoins en personnel enseignant, tout en garantissant la transparence et l’égalité des chances entre les candidats.

Respect des textes réglementaires pour le recrutement des enseignants

Mohamed Seghir Saâdaoui a insisté sur le respect scrupuleux du décret interministériel du 10 mars 2016, qui définit la liste des qualifications exigées pour l’accès et la promotion dans certaines fonctions du secteur. Ce texte, toujours en vigueur, a été élaboré par une commission mixte regroupant des représentants des ministères de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Fonction publique.

Il a également mentionné le décret du 15 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement et examens professionnels dans le secteur de l’Éducation, qui reste un document de référence malgré les révisions dont il a fait l’objet.

Le ministre a conclu en annonçant que son département travaille actuellement à la révision de plusieurs textes réglementaires pour les adapter aux évolutions pédagogiques et structurelles du système éducatif algérien. Une démarche qui vise à moderniser le cadre juridique tout en consolidant les bases de qualité, de compétence et d’équité dans le recrutement.

