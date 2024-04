Éducation nationale : le calendrier complet du 3ᵉ trimestre

Avec le début, la semaine dernière, du troisième trimestre, c’est la course contre la montre qui commence afin d’achever les programmes et d’enclencher la phase de préparation des examens de fin d’année.

L’arrêt des cours étant prévu le 9 mai prochain, cette dernière partie de l’année scolaire 2023-2024 ne durera qu’un seul petit mois (avec à peine trois semaines de cours). Par la suite, l’attention de la famille éducative se dirigera vers la préparation des examens du 3ᵉ trimestre — qui commenceront à partir de la 2ᵉ semaine du mois de mai —, du BEM — programmé pour le 3 juin prochain —, et du BAC — à partir du 9 juin —.

En outre, les enseignants devront rivaliser d’ingéniosité pour gérer ce calendrier étroit et finaliser les programmes, car la période des devoirs, qui s’étalera du 28 avril au 2 mai, viendra interférer avec les cours.

Primaire, collège, lycée : le calendrier détaillé des examens du 3ᵉ trimestre

S’agissant des examens de fin d’année pour les trois paliers de l’éducation nationale (primaire, moyen et secondaire), le calendrier se présente comme suit :

Les élèves du cycle primaire auront rendez-vous avec les examens du 3ᵉ trimestre entre le 26 et le 30 mai. L’examen de fin de cycle primaire se déroulera durant les journées du 12, du 13 et du 14 mai prochain.

Les épreuves du collège se dérouleront du 12 au 16 mai pour les élèves de la quatrième AM, et du 19 au 23 mai pour les autres (première, deuxième et troisième AM). Concernant le lycée, les élèves de la terminale composeront du 12 au 16 mai, et ceux de la première et de la seconde du 19 au 23 mai.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a fixé la date du brevet de l’enseignement moyen (BEM) pour les 3, 4, 5 et 6 juin ; et celle du baccalauréat (BAC) pour les journées des 9, 10, 11, 12 et 13 juin prochain.

Pour ce qui est des examens de rattrapage, ils auront lieu les 23 et 24 juin prochain dans les écoles primaires et les lycées ; les 26 et 27 juin dans les CEM. À partir de début juin, ce sera la période des corrections, des remises des notes et des conseils de classes. La remise des bulletins est prévue pour la journée 21 juin.

Enfin, les enseignants signeront les PV de sortie le jeudi 4 juillet 2024.