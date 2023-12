Éducation nationale : Lancement d’une plateforme électronique pour les réclamations

Le Ministère de l’Éducation Nationale a pris une initiative majeure en annonçant le lancement d’une plateforme électronique pour les réclamations. Cette démarche vise à réactiver le registre des réclamations au sein des administrations publiques, dans le but d’améliorer la prise en charge des plaintes des citoyens.

Cette plateforme offre un cadre permettant un échange de correspondances entre les services administratifs et l’instance du médiateur de la République. Son objectif est d’assurer une gestion efficace des réclamations, grâce à une analyse approfondie des données et à la génération de rapports réguliers pour un suivi adéquat.

L’Instance du Médiateur de la République a également décidé d’introduire cette plateforme pour numériser les registres des réclamations. Cela facilitera le suivi, l’évaluation et la communication entre les divers secteurs ministériels et les services du médiateur, réduisant ainsi les délais de traitement et améliorant la qualité du service public.

Processus et responsabilités associées

Pour concrétiser cette initiative, des actions précises sont requises : la mise en place d’un registre numéroté et scellé, la désignation d’un responsable pour sa gestion, ainsi que la définition de procédures claires pour le traitement des réclamations à différents niveaux.

L’accès à cette plateforme se fait via un lien spécifique (https://tansik.dz). Des responsables qualifiés désignés au sein des directions superviseront cette plateforme. Ils se verront remettre les identifiants et guides d’utilisation nécessaires.

Gestion et suivi des réclamations

Les responsables auront pour tâche de changer leur mot de passe lors de la première connexion à la plateforme. Il est essentiel que ce mot de passe respecte des critères stricts de sécurité. De plus, ils assureront un suivi rigoureux des réclamations enregistrées sur la plateforme avec une clôture de chaque réclamation assortie d’une réponse numérisée.

Cette plateforme garantit également un échange efficace de correspondances relatives aux réclamations avec les services du Médiateur de la République, supervisé par un point de contact désigné.

Ainsi, cette modernisation du processus de traitement des réclamations dans le secteur de l’éducation vise à améliorer la qualité des services publics et à répondre de manière plus efficace aux préoccupations des citoyens.