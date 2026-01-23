Éducation Nationale : fin de l’étude des dossiers pour le concours de recrutement des enseignants

Le processus de recrutement des enseignants franchit une étape charnière ce jeudi 22 janvier avec la clôture officielle de l’étude des dossiers de candidature. Les Directions de l’Éducation à travers le pays achèvent un audit minutieux des formulaires déposés via la plateforme numérique, une opération placée sous le signe de la transparence et de la précision. Pour garantir un traitement juste à chaque postulant, les services administratifs se sont appuyés sur un barème de notation unifié, évitant ainsi toute disparité d’évaluation entre les différentes wilayas.

Cette phase n’a pas été exempte de défis, obligeant l’administration à traiter des situations parfois complexes avec une grande prudence. Afin de ne léser aucun candidat, des mécanismes de recours ont été mis en place, permettant de régulariser les dossiers incomplets ou de corriger des erreurs de saisie.

De plus, une prolongation exceptionnelle des délais, accordée par la Fonction Publique, a permis de maximiser le nombre de participants dans les zones et les matières qui accusaient un déficit de candidats. Cette approche méticuleuse assure que la sélection finale reposera sur une base de données fiable et vérifiée.

Entre sélection orale et nouveau statut

Désormais, tous les regards se tournent vers la date du 21 février, choisie pour le déroulement des entretiens oraux. Les commissions de sélection, actuellement en cours de formation, auront pour mission d’évaluer la dimension humaine et pédagogique des candidats dont les dossiers ont été retenus.

Au-delà de l’expertise scientifique, l’examen portera sur des aptitudes psychotechniques telles que la clarté de l’expression, le sens du dialogue et la capacité à convaincre. Cette évaluation orale est perçue comme le filtre final permettant de recruter des profils capables de porter les valeurs de l’école algérienne.

L’enjeu de ce concours dépasse le simple cadre du recrutement puisqu’il marque le retour à une titularisation directe après des années de transition par le régime contractuel. Pour les futurs lauréats, l’intégration se fera sous l’égide du nouveau décret exécutif 25-54 du 21 janvier 2025.

Ce texte législatif redéfinit les grades de base pour les trois cycles d’enseignement et consacre un nouveau statut particulier pour les fonctionnaires du secteur. En injectant ainsi des compétences fraîches et hautement qualifiées, le ministère de l’Éducation nationale entend moderniser ses ressources humaines et stabiliser durablement l’encadrement pédagogique des établissements scolaires.