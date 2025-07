Éducation nationale : Dernier appel pour l’inscription en 1re année primaire

Le ministère de l’Éducation nationale a rappelé, ce vendredi, aux parents d’enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 qu’ils disposent d’une dernière opportunité pour inscrire leurs enfants en première année primaire pour la rentrée scolaire 2025/2026.

Dans un communiqué officiel, le ministère précise que la deuxième et ultime phase de cette opération débutera ce dimanche 13 juillet. Les inscriptions se font exclusivement en ligne via l’espace numérique dédié, à l’adresse communiquée par le ministère.

Les parents sont alors dispensés de fournir des documents physiques à ce stade : il leur suffit de remplir les champs demandés sur le formulaire numérique et de choisir l’école souhaitée parmi les établissements proposés. Une fois la demande enregistrée, un récépissé et une fiche de confirmation doivent être téléchargés et conservés pour les étapes ultérieures.

Cette démarche vise donc à simplifier le processus d’inscription et à garantir une meilleure gestion des flux dans les établissements scolaires. Le ministère insiste sur l’importance de respecter les délais impartis pour éviter toute complication en début d’année scolaire.

Résultats du Bac 2025 : la date des résultats annoncée

Dans un souci de transparence et de sérénité, le ministère de l’Éducation nationale a également annoncé officiellement la date de publication des résultats du baccalauréat 2025 : le dimanche 20 juillet à 10h00 du matin.

Cette annonce anticipée vise à couper court aux rumeurs infondées et aux faux communiqués qui, chaque année, circulent sur les réseaux sociaux et génèrent une angoisse inutile chez les familles. Les listes des lauréats seront affichées dans tous les établissements scolaires à la même heure, et consultables simultanément via plusieurs canaux officiels :

Le site de l’Office national des examens et concours : https://bac.onec.dz

L’espace numérique des parents : https://awlya.education.dz

Le service SMS gratuit, via les opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo, avec le code *567#

Les candidats libres auront donc également accès à leurs résultats par les mêmes moyens.

Dans son communiqué, le ministère a alors félicité l’ensemble des candidats, tout en saluant le travail remarquable des enseignants, encadreurs, personnels administratifs et partenaires institutionnels qui ont contribué au bon déroulement de cette session. Ainsi, cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de restaurer la confiance dans le système éducatif algérien, tout en luttant contre la désinformation et le stress collectif que peuvent générer certaines pratiques numériques.