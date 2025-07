Éducation nationale : Découvrez les grandes nouveautés de la rentrée prochaine

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2025-2029 du Ministère de l’Éducation nationale, issu du programme du président de la République, le ministère a publié le document cadre officiel de la rentrée scolaire 2025-2026.

Ce texte dévoile une série de nouveautés pédagogiques et organisationnelles qui visent à moderniser le système éducatif algérien et à améliorer sa performance globale.

Réforme du primaire : nouveaux programmes et horaires

L’un des changements majeurs annoncés concerne la réorganisation des matières et des volumes horaires de la 3e année primaire, dans le but de rendre l’enseignement plus adapté aux besoins des élèves.

Par ailleurs, l’introduction d’un nouveau programme d’anglais dès la 1re année du cycle moyen marque une avancée significative vers une meilleure maîtrise des langues étrangères dès le plus jeune âge.

Un lycée d’excellence en mathématiques à Sidi Bel Abbés

Autre innovation phare : l’ouverture à Sidi Bel Abbés d’un lycée régional spécialisé en mathématiques, qui constituera un pôle d’excellence pour les élèves à haut potentiel pour cette discipline.

Ce nouveau lycée vise à encourager les vocations scientifiques et à former les futurs talents algériens dans ce domaine crucial pour le développement du pays.

Innovation et numérique au cœur de la rentrée 2025

Pour renforcer la motivation des élèves et encourager la créativité, le ministère relance le programme « Entre lycées » et annonce une compétition nationale pour l’innovation scolaire. Cette dynamique vise à insuffler un esprit de compétition saine et à valoriser les projets innovants menés au sein des établissements.

Dans le même esprit de modernisation, la rentrée prochaine verra l’élargissement de l’usage des tableaux numériques dans les écoles primaires, facilitant ainsi l’intégration des technologies dans l’enseignement quotidien.

Renforcement de la santé scolaire : prévention et accompagnement

Soucieuse de garantir un environnement scolaire favorable à tous les élèves, la tutelle renforce le dispositif de la santé scolaire, notamment par l’extension du réseau des unités de dépistage et de suivi.

Une attention particulière est également accordée aux enfants malades, hospitalisés ou en traitement de longue durée, pour leur permettre de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

Des campagnes de sensibilisation à destination de toute la communauté éducative — élèves, enseignants, personnels administratifs et parents — seront multipliées, avec un accent mis sur la prévention sanitaire et la sécurité en milieu scolaire.

Le ministère prévoit aussi une semaine entière dédiée à la santé scolaire, sous le slogan : « la santé scolaire… pour un avenir sain et sécurisé ». Elle permettra d’informer, de sensibiliser et d’impliquer activement les parents et les élèves dans la promotion des bonnes pratiques en matière de santé.

