Éducation nationale : Ce qui change pour l’enseignement de l’anglais en 2e année moyenne

Le ministère de l’Éducation nationale s’apprête à déployer le nouveau programme de langue anglaise au profit des élèves de 2e année moyenne dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la refonte globale des cursus visant à garantir une construction progressive et harmonieuse des compétences linguistiques tout au long du cycle moyen.

Ces nouvelles dispositions ont été officialisées dans une note ministérielle datée du 3 septembre 2026, adressée aux directions de l’éducation, aux inspecteurs du moyen ainsi qu’aux directeurs d’établissements publics et privés.

Elle met en application la décision n°19 du 27 juillet 2026 fixant les horaires, programmes et coefficients des matières du cycle moyen.

Le lancement de ce programme vient parachever la mise en œuvre du cursus inauguré en 1re année moyenne lors de l’année scolaire 2025-2026, consacrant ainsi le principe de continuité pédagogique.

Un volume horaire de 3 heures et demi par semaine

La tutelle a fixé le volume horaire de la matière à 3 heures et demi hebdomadaires. Le ministère insiste sur une répartition équilibrée des séances sur l’ensemble de la semaine pour éviter leur regroupement, garantissant ainsi un apprentissage régulier et un temps d’assimilation optimal.

Sur le plan pédagogique, la nouvelle approche combine dimensions orale et écrite. L’approche communicative privilégie la compréhension du discours et le développement de l’expression orale en situation réelle, tandis que l’approche écrite vise à renforcer la compréhension de textes et la production écrite.

L’objectif est d’amener l’élève à pratiquer un anglais fonctionnel au quotidien, en dépassant la seule acquisition de concepts théoriques.

Manuel, guide et supports audio numériques

L’enseignement de la matière s’appuiera sur trois supports fondamentaux : le manuel scolaire de 2e année moyenne conçu selon les compétences visées, le guide didactique de l’enseignant réunissant les méthodologies à adopter et des conseils pratiques de planification, ainsi qu’un support audio numérique composé d’extraits sonores variés pour développer la compréhension orale.

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Le ministère exige des chefs d’établissement et des professeurs le téléchargement de ces documents depuis le système d’information de l’Éducation nationale pour une mise en application immédiate.

Formation des enseignants et suivi pédagogique

Pour réussir ce virage pédagogique, les inspecteurs de la matière encadreront des sessions de formation dès la rentrée.

Ces stages permettront aux enseignants de s’approprier les contenus, d’assimiler les démarches méthodologiques et d’exploiter efficacement le guide didactique.

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Un volet important sera consacré au diagnostic et à la prise en charge des difficultés d’apprentissage, afin d’aider les élèves issus de 1re année moyenne à combler leurs lacunes de manière progressive.

Des réunions pédagogiques régulières permettront de cibler les lacunes observées dans chaque classe et de mettre en œuvre des plans de soutien prioritaires adaptés aux besoins des élèves en difficulté.