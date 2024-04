Belabed mobilise ses équipes pour une rentrée post-Aïd réussie

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé ce lundi 8 avril 2024 une visioconférence nationale consacrée au suivi de l’évaluation des opérations de gestion du troisième trimestre de l’année scolaire 2023/2024 et à la formulation d’orientations et d’instructions générales.

L’objectif de cette rencontre, qui s’est déroulée en prévision de la reprise des cours après la fête de l’Aïd El Fitr, était de garantir un bon déroulement du troisième trimestre et de s’assurer de la mise en place des meilleures conditions pour les élèves.

M. Belabed a insisté sur la nécessité de garantir l’approvisionnement en repas scolaires dès le premier jour de la rentrée, et a chargé l’inspection générale du ministère de suivre de près cette opération.

Le ministre a également souligné l’importance de mettre à jour les données du système d’information via la plateforme numérique du ministère, et a suivi l’avancement des opérations programmées dans chaque wilaya.

Ont pris part à cette visioconférence des cadres de l’administration centrale, des directeurs de l’éducation, le directeur de l’office national des examens et des concours et le directeur de l’office national de l’enseignement et de la formation à distance.

Numérisation du secteur de l’éducation : La rentrée scolaire 2024 se fera sans papier

Rappelons que le ministre de l’Education nationale a déjà tenu un séminaire national avec les directeurs de l’éducation et les partenaires sociaux pour évaluer l’état d’avancement de la transformation numérique dans le secteur.

Des instructions ont été données et des suggestions ont été recueillies pour améliorer le processus. Le ministre a annoncé que plusieurs mesures concrètes de numérisation seront mises en place avant juin 2024.

Parmi les mesures phares, l’inscription des élèves en première année primaire sera numérisée avant juin prochain. Cela permettra aux parents d’éviter de se déplacer à l’école pour inscrire leurs enfants, car l’opération se fera désormais à distance.

D’autres opérations seront également numérisées, telles que l’orientation scolaire, le suivi des absences et la gestion des examens.

Ces initiatives constituent une avancée majeure pour la modernisation du système éducatif algérien et visent à rendre l’éducation plus accessible et plus efficace pour les élèves, les parents et les enseignants.

Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à moderniser le système éducatif et à offrir une meilleure expérience aux élèves et à leurs familles.