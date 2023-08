Éducation nationale : 62 000 enseignants contractuels bientôt titularisés

Le Ministère de l’Éducation Nationale algérien entamera bientôt la mise en œuvre concrète des mesures de titularisation pour les quelque 62 000 enseignants intégrés dernièrement, conformément à un décret présidentiel récent.

Cette action découle des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a pris cette décision le 11 décembre dernier dans le but de permettre aux enseignants contractuels d’acquérir une certaine stabilité professionnelle.

Enseignants sous contrat : une titularisation bientôt au programme

À la fin de la formation pédagogique préparatoire, un examen final sera organisé. Les dates arrêtées pour le déroulement dudit examen vont du 3 au 5 septembre. La procédure se déroulera au sein des établissements éducatifs, des commissions d’inspection spécialisées surveilleront les épreuves.

Pour ce qui est délibérations finales, celles-ci auront lieu du 10 au 14 septembre et auront pour but de préciser les listes de réussites à l’échelle nationale. Ceci interviendra après une vérification par les services de contrôle que les participants ont suivi les 190 heures de formation prévues par le ministère, dispensés sur sept semaines et dix unités.

Les participants à la formation ont suivi des sessions intensives couvrant divers domaines tels que l’enseignement, la médiation scolaire, la psychologie, la législation scolaire et la gestion pédagogique. Cette initiative vise à « diplômer » des enseignants compétents capables de relever les défis futurs.

Université : un recrutement de masse bientôt organisé pour les titulaires du Magister et Doctorat

De son côté, le ministère de l’Enseignement Supérieur a publié une note annonçant une opération de recrutement « historique ». Près de 8 000 titulaires de doctorat et de magistère ont bénéficié d’un recrutement dans différentes universités du territoire national sous le grade de « Maitre assistant B », d’après la même source.

Pour les besoins pédagogiques de l’année 2023/2024, les autorités ont ouvert près de 10.000 postes budgétaires dans diverses filières, notamment celle de la santé (hôpitaux universitaires).