Éducation : L’intégration des enseignants au cœur d’un bras de fer entre le Ministère et les syndicats

Le secteur de l’Éducation nationale traverse une zone de turbulences à la suite de la décision du ministère d’imposer une session de formation comme condition sine qua non pour bénéficier de l’intégration dans les nouveaux grades. Cette mesure, qui s’appuie sur le nouveau cadre législatif 25-54, a provoqué une vive réaction du Collectif des syndicats autonomes (regroupant 12 organisations).

Pour les partenaires sociaux, l’intégration des cinq catégories de fonctionnaires concernées devrait être « inconditionnelle », car elle repose sur l’expérience professionnelle acquise et les diplômes scientifiques.

Le 21 janvier dernier, le collectif a officiellement appelé au boycott des sessions de formation prévues ce samedi 24 janvier 2026. Les syndicats qualifient cette procédure d’« injuste » et de « restrictive », arguant qu’elle crée des inégalités entre des fonctionnaires appartenant à la même catégorie et effectuant les mêmes tâches. Bien qu’ils soutiennent le principe d’une formation continue de qualité pour améliorer la performance pédagogique, ils rejettent fermement l’idée que celle-ci devienne un outil de « chantage » ou une barrière administrative privant les travailleurs de leurs acquis professionnels.

La riposte de la tutelle et les enjeux de la modernisation

Face à la menace de boycott et pour dissiper ce qu’il qualifie d’« informations imprécises » relayées sur les réseaux sociaux, le ministère de l’Éducation nationale a diffusé un communiqué de clarification. La tutelle se veut rassurante : cette formation de 80 heures, répartie sur quatre mois à raison d’un samedi par semaine, est une exigence légale convenue avec la Direction générale de la Fonction publique.

Loin d’être une sanction, elle est présentée comme le levier nécessaire pour accélérer la régularisation financière des enseignants et leur permettre de bénéficier rapidement des augmentations de salaire liées à leurs nouveaux grades.

Au-delà de l’aspect administratif, le ministère défend une vision stratégique où la formation devient la « pierre angulaire » d’un système éducatif capable de relever les défis du XXIe siècle. En intégrant des modules sur les technologies de l’information (TIC) et la psychologie de l’élève moderne, cette démarche vise à transformer les compétences pédagogiques des personnels.

Pour la tutelle, l’investissement dans le « capital humain » est primordial : le stage pratique a même été allégé pour se dérouler au sein des établissements d’origine des enseignants, tenant compte des spécificités du mois de Ramadan. Ce débat souligne ainsi la tension entre la quête de droits sociaux immédiats et l’ambition d’une réforme pédagogique continue.