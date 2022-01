Éducation : les 2 propositions pour sauver l’année scolaire

Pour cause de la forte recrudescence de l’épidémie du coronavirus, l’Algérie a décidé de suspendre les cours dans les établissements scolaires. Afin de prévenir tout retard, les intervenants dans le secteur se penchent d’ores et déjà sur des solutions pour sauver l’année scolaire en cours.

Les inspecteurs pédagogiques des trois paliers de l’éducation s’apprêtent à remettre un rapport détaillé portant sur les propositions devant permettre de sauver l’année scolaire en cours, notamment suite au prolongement de la suspension des cours pour une semaine supplémentaire.

Ces propositions devront être transmises incessamment au ministre de l’Éducation. Le principe étant donc de finir l’année scolaire avec ses trois trimestres, les inspecteurs proposent une multitude de mesures afin de mener à terme cet objectif. Or, cela reste demeure tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique, notamment dans le milieu scolaire.

Selon des sources citées ce dimanche par le quotidien Echorouk, les inspecteurs proposent soit de terminer l’année avec deux trimestres, soit de maintenir les trois trimestres tout en gardant la spécificité de la conjoncture sanitaire actuelle, et ce, dans le cas d’une reprise normale des cours à partir du 5 février prochain.

Maintien des trois trimestres de l’année scolaire

Pour ce cas de figure, les intervenants proposent ainsi une série de mesures dont le rétablissement des équilibres dans les groupes pédagogiques dont le nombre dépasse les 35 élèves et plus, et ce, à travers le retour aux classes de 25 élèves.

Cela devra permettre aux Directeurs des établissements scolaires d’appliquer le protocole sanitaire de prévention, notamment la distanciation physique. Or, les inspecteurs préconisent l’introduction de nouvelles normes pédagogiques à ce système.

Les mêmes intervenants proposent également d’exploiter la première semaine des vacances du printemps pour l’organisation des examens du second trimestre, tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Les établissements scolaires resteront ouverts durant la 2e semaine pour les corrections. La proposition porte aussi sur la programmation des conseils de classe et des corrections avec les élèves durant la première semaine du troisième trimestre.

Afin de pouvoir mener à terme l’année scolaire en cours dans les conditions sanitaires actuelles, les inspecteurs proposent d’allouer un budget supplémentaire pour les établissements scolaires pour permettre aux directeurs d’acquérir les moyens de prévention contre le virus.

Terminer l’année scolaire avec deux trimestres

Concernant le second cas de figure, les inspecteurs proposent de terminer l’année scolaire avec seulement deux trimestres en annulant le troisième, et ce, dans le cas de l’aggravation de la situation épidémiologique à l’intérieur ou en dehors des établissements.

Cela pourra intervenir à condition que la première semaine des vacances de printemps soit consacrée à des cours de soutien au profit des élèves concernés par les examens du BAC et du BEM, afin de les aider à combler la suspension des cours.

Cela devra également permettre à cette catégorie d’élèves de suivre un maximum de cours et de passer directement aux devoirs, aux évaluations et aux examens du second et dernier trimestre.