Éducation : le volume horaire et le déroulement des cours dévoilés

La rentrée scolaire prévue pour le 21 septembre prochain, interviendra également cette année dans le cadre du contexte sanitaire lié à l’épidémie du coronavirus. Or, l’on parle déjà d’une année scolaire normale, mais dans le respect des mesures de prévention et du protocole sanitaire en vigueur.

Intervenant ce mercredi 1er septembre 2021 sur les ondes de la Radio nationale, l’inspecteur central au ministère de l’Éducation Abbes Bekhtaoui a indiqué que l’année scolaire 2021/2022 sera une année normale avec 3 trimestres avec un volume horaire de 60 minutes pour les cours.

Cependant, le déroulement de l’enseignement sera dans le cadre de circonstances exceptionnelles et des mesures strictes qui devront assurer à la fois la sécurité des élèves et des personnels du secteur, souligne le même intervenant.

Le même responsable a, en effet, affirmé que la prochaine année scolaire sera basée sur trois principaux axes mis en place par la tutelle. Il s’agit d’assurer la santé des élèves et des personnels, la nécessité de la poursuite de l’enseignement en présentiel au niveau des établissements scolaires et le développement de l’enseignement à distance et l’auto-enseignement.

Volume horaire et déroulement des cours

Afin d’assurer la réussite de l’année scolaire, l’intervenant a souligné que les études seront assurées dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l’Éducation conformément aux recommandations du comité scientifique relevant du département de Benbouzid.

Pour ce qui est du volume horaire de chaque séance, Abbes Bekhtaoui a souligné que les cours seront assurés pendant une durée d’une heure dans les cycles moyen et secondaire. Concernant le primaire, certains cours seront donnés pendant 45 minutes et d’autres en 30 minutes.

À propos du déroulement des cours, l’invité de la Radio a souligné que le travail par groupe sera maintenu. Au primaire, chaque classe sera divisée en deux groupes en adoptant le mode d’alternance. Au moyen, les cours seront assurés quotidiennement avec alternance entre la matinée et l’après-midi.

Pour le cycle secondaire, il a indiqué que des groupes de 25 élèves seront créés, sauf pour les établissements qui disposent de salles pouvant supporter plus de 25 personnes à la fois dans la mesure du respect de la distanciation sociale.