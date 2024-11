Éducation : Le nouveau ministre dresse un plan d’action pour améliorer la qualité de l’éducation

Lors d’un séminaire audiovisuel national réunissant le nouveau ministre de l’Éducation, Mohamed Seghir Saadaoui, avec des cadres de l’administration centrale, le directeur du Bureau national des examens et concours ainsi que les directeurs de l’enseignement.

Selon un communiqué rapporté mardi du ministère, le ministre a mis en avant la nécessité d’assurer une gestion efficace des dossiers liés au secteur, comme les examens de l’enseignement intermédiaire et du baccalauréat, au concours d’emploi ainsi qu’aux examens professionnels.

Directives pour une gestion rigoureuse des examens et inscriptions 2025

Il a donné un ensemble de directives et d’instructions visant à assurer la gestion efficiente et efficace des opérations prévues au cours de cette période, notamment « le respect des dispositions contenues dans la circulaire réglementant le processus d’inscription aux examens du Certificat d’Éducation Intermédiaire et du Certificat du Baccalauréat pour l’année 2025 ».

Il a souligné « la nécessité de fournir de larges informations aux étudiants candidats et d’expliquer les détails, les étapes et le processus d’inscription à ces deux examens ».

En prévision des examens du premier semestre, Saadaoui a souligné l’importance de respecter le calendrier fixé par les directeurs des établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés.

Il a également insisté sur la nécessité de corriger les copies d’examen au sein des départements, afin de garantir la qualité pédagogique du processus d’évaluation.

Par ailleurs, il a rappelé l’importance de vérifier les notes avant leur validation et leur enregistrement dans le système d’information, tout en veillant au respect des délais par les conseils départementaux.

« L’inscription des élèves de première année se fera sur la plateforme numérique uniquement »

D’un autre côté, il a souligné « la nécessité pour tous les établissements d’enseignement d’assurer le suivi et la discipline en inscrivant les élèves de première année du primaire pour la prochaine saison académique (2025-2026) sur la plateforme numérique uniquement, comme incarnation de la transformation numérique. »

Concours de recrutement : l’examen oral prévu pour le 7 décembre

Quant au concours de recrutement et les examens professionnels organisés le 9 novembre, dont les résultats seront bientôt annoncés, il a précisé que l’examen oral pour les candidats ayant réussi l’épreuve écrite se tiendra le samedi 7 décembre 2024.

Cet examen porte sur les concours de recrutement pour les grades administratifs, comme spécifié dans le communiqué.

Subventions financières : priorités pour un fonctionnement optimal des écoles

Le ministre de l’Éducation nationale a insisté sur l’importance de finaliser dans les délais les démarches relatives aux subventions financières supplémentaires destinées aux établissements d’enseignement, afin de prévenir toute perturbation.

Il a également exhorté à garantir l’activation et le maintien du chauffage dans les établissements scolaires, rappelant les instructions prioritaires du Président à ce sujet.

Préparation du championnat national scolaire

Dans un autre dossier, Saadaoui a souligné l’importance d’accompagner et de suivre les étapes qualificatives du championnat national scolaire des sports collectifs, qui débutera officiellement en janvier 2025, mettant l’accent sur la documentation de ses événements et l’attention portée à ses aspects organisationnels et médiatiques.

« Avancer avec rigueur pour améliorer l’éducation »

Le ministre a souligné l’importance accordée par le Tebboune au secteur de l’éducation, renouvelant son engagement à mettre en œuvre le programme présidentiel dans ce domaine.

Il a affirmé son intention de faire progresser le secteur en surmontant les obstacles, en mobilisant les efforts collectifs, et en valorisant le travail et la rigueur pour garantir des conditions optimales à tous les acteurs du secteur.

Par ailleurs, il a rappelé l’importance d’agir rapidement et efficacement pour résoudre toutes les questions liées à la vie scolaire, tout en respectant strictement la législation et la réglementation en vigueur, comme précisé dans le communiqué du ministère de l’Éducation nationale.