Education: le ministre annonce la vente en ligne des manuels scolaires

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a révélé le lancement d’un nouveau service au profit des parents d’élèves, pour l’acquisition de manuels scolaires à distance par paiement électronique, ce qui permettra d’économiser des efforts et du temps que ce soit pour les parents ou les travailleurs.

Dans son allocution à l’occasion du lancement de la plate-forme électronique de vente de manuels scolaires, le ministre de l’Éducation a indiqué qu’une convention a été signée, ce samedi 17 septembre, durant la matinée entre l’Office national des publications scolaires (ONPS) et Algérie Poste concernant le paiement électronique, qui entrera en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire, donc le 21 septembre prochain.

Toujours selon le ministre, il est possible pour les parents d’élèves inscrits sur l’espace électronique qui leur ai dédié, comptant déjà plus d’un million de parents d’élèves, d’utiliser le paiement électronique, suite à la liaison entre le site web du ministère de l’Education et Algérie Poste et ce via la « Carte Edahabia » et donc payer les livres par ce moyen, ce qui facilitera l’opération aux parents d’élèves mais aussi aux travailleurs du secteur.

Selon Belabed 90% des écoles sont dotées de cantines

Suite à l’amélioration de la situation sanitaire en Algérie, il a donc été décidé que dès le 21 septembre 2022, date de la rentrée scolaire de cette année, l’enseignement par système de groupes sera abandonné, en effet le ministre a annoncé un retour à l’enseignement normal. Les élèves ont donc cours toute la journée pour la plupart des classes. De ce fait, certains enfants ne pouvant pas faire le déplacement jusqu’à chez eux a l’heure du déjeuner faute de temps, ou d’accompagnant, la cantine au sein des établissements devient une nécessité.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed est revenu sur ce sujet ce vendredi 15 septembre 2022 lors du coup d’envoi de la campagne nationale de nettoyage des établissements éducatifs. En apportant quelques précisions concernant les cantines afin de rassurer les élèves et les parents d’élèves. Il a donc affirmé que : « près de 90% des établissements scolaires sont dotés de cantines, en attendant d’atteindre un taux de 100% à la fin de l’exercice financier actuel ». Ce qui veut dire que la grande majorité des élèves peuvent avoir accès à ce service.

Il est aussi important de rappeler que le ministre de l’Education nationale, avait présidé le jeudi, une conférence nationale par visioconférence afin de traiter de ce même sujet. Durant la quelle, il avait appuyé sur la nécessité « d’ouvrir les cantines scolaire » et ce dès le premier jour de cours. Il a aussi insisté sur le bien-être des enfants, et sur le fait de leur fournir des repas qualitatifs, sur ce point il a demandé aux concernés « d’assurer des repas chauds aux élèves ».