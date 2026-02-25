Éducation : Le ministère tape du poing sur la table contre ce phénomène durant le Ramadan

Face à la recrudescence de l’absentéisme, notamment chez les candidats au baccalauréat avec l’entame du mois de Ramadan, la tutelle rappelle fermement à l’ordre les chefs d’établissement et le corps enseignant.

Le ministère de l’Éducation nationale a adressé, ce mercredi, une note urgente aux directeurs de l’éducation ainsi qu’aux proviseurs de lycées concernant l’assiduité scolaire. Cette réaction fait suite à des constats sur le terrain révélant une hausse alarmante des absences non justifiées durant ce deuxième trimestre.

Absentéisme en terminale : quel impact sur la préparation du Baccalauréat ?

Le constat est particulièrement préoccupant pour les classes de terminale. Le ministère souligne que ce phénomène, accentué depuis le début du mois de Ramadan, menace directement le rendement pédagogique des élèves et leur préparation aux épreuves du baccalauréat.

À ce titre, la Direction générale de l’enseignement a tenu à clarifier un point essentiel : les sujets de l’examen du baccalauréat porteront exclusivement sur les cours officiels dispensés en classe. Une manière de rappeler aux élèves que l’école reste l’unique source de référence pour réussir le jour J.

Lutte contre les absences : les nouvelles directives strictes du ministère

Pour endiguer ce relâchement, le ministère a édicté une série de directives strictes :

Contrôle rigoureux : Les chefs d’établissement sont sommés de suivre de près l’assiduité des élèves, mais aussi celle des enseignants , en appliquant rigoureusement les textes réglementaires en vigueur.

mais aussi , en appliquant rigoureusement les textes réglementaires en vigueur. Maintien des cours : Les enseignants ont reçu l’ordre formel d’assurer les leçons programmées, et ce, quel que soit le nombre d’élèves présents dans la salle. Chaque séance doit impérativement être consignée dans le cahier de textes.

dans la salle. Chaque séance doit impérativement être consignée dans le cahier de textes. Suivi permanent : Les directeurs de l’éducation au niveau local sont appelés à une surveillance constante du climat scolaire et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter ces absences injustifiées.

En conclusion, la tutelle mise sur la fermeté pour garantir l’égalité des chances et assurer le parachèvement des programmes scolaires dans les délais impartis. Toutefois, cette énième mise en demeure rappelle que le ministère de l’Éducation nationale livre une bataille de longue date contre l’absentéisme.

Ce n’est effectivement pas le premier communiqué du genre ; les autorités multiplient les avertissements contre ce qui est désormais considéré comme un véritable « phénomène » éducatif. Malgré les rappels à l’ordre successifs, la désertion des bancs de l’école par les lycéens reste un défi majeur que l’administration tente de juguler à coup de circulaires et de mesures disciplinaires.