Education : Le ministère révise les conditions de recrutement et de promotion des enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale a apporté d’importants changements dans la liste des diplômes et des qualifications exigés pour le recrutement et la promotion dans les différents corps du secteur. Publiées dans le numéro 69 du Journal officiel en date du 28 septembre 2025, ces nouvelles dispositions visent à renforcer le niveau pédagogique et à garantir la qualité de l’enseignement dans toutes les étapes scolaires.

Pour la première fois, le ministère a décidé que la matière des sciences islamiques soit enseignée exclusivement par des enseignants spécialisés dans cette discipline. Une mesure saluée par les professionnels du secteur. Ils voient que c’est une avancée vers un enseignement plus cohérent et mieux encadré.

Les candidats aux postes d’enseignants du primaire (toutes sections confondues) devront désormais être titulaires d’un diplôme de licence, master ou doctorat dans des spécialités précises : Langue et littérature arabes, philosophie, sciences islamiques, psychologie, pédagogie, sociologie, mais aussi dans les domaines scientifiques comme les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences naturelles, l’informatique, la géographie, l’histoire, ou encore l’économie et la gestion.

Des critères unifiés pour tous les cycles

Le texte ministériel comprend plusieurs annexes détaillant les diplômes exigés pour chaque matière et chaque grade, aussi bien pour le primaire, le moyen que le secondaire.

Au collège, la nouveauté majeure est l’intégration officielle du diplôme en sciences islamiques comme condition obligatoire pour enseigner cette matière.

Pour la langue amazighe, les conditions restent inchangées : le candidat doit posséder un diplôme de licence, master ou doctorat en langue et culture amazighes.

Concernant la langue française, sont acceptés les diplômés en langue française ou en traduction (vers et depuis le français), à condition que le diplôme soit reconnu par les autorités compétentes.

L’éducation physique mieux encadrée

Le ministère a également précisé les diplômes exigés pour enseigner l’éducation physique et sportive. Ces derniers devront être obtenus dans les spécialités suivantes : sciences et techniques des activités physiques et sportives, éducation physique, entraînement sportif ou sociologie du sport, avec un niveau minimum de licence.

