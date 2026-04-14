Éducation : le ministère lance un contrôle strict de l’avancement des programmes

Dans le cadre de la clôture de l’année scolaire 2025-2026, le ministère de l’Éducation nationale a instruit les directeurs de wilayas de procéder à un inventaire précis de l’état d’avancement des programmes pédagogiques. Cette opération, centrée sur le troisième trimestre, s’effectuera exclusivement via la plateforme numérique du ministère.

La Direction de l’enseignement moyen a diffusé une instruction datée du 13 avril (numérotée 50), portant sur le suivi de la mise en œuvre des plans annuels d’apprentissage. Cette mesure vise à évaluer avec précision le volume des acquis pédagogiques cumulés par les élèves jusqu’à la date du 30 avril 2026.

Afin de garantir la fiabilité de la synthèse nationale, les directeurs de collèges (CEM) sont tenus de transmettre les données requises aux services compétents des directions de l’éducation avant le 18 avril 2026, délai de rigueur. Ce rapport doit refléter la réalité du terrain pour chaque matière et chaque niveau d’enseignement du cycle moyen.

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Évaluation Précise de l’Avancement Pédagogique

Le ministère a précisé les points cruciaux que les chefs d’établissements doivent renseigner sur la plateforme numérique. L’évaluation doit se concentrer sur :

L’identification précise du dernier domaine ou chapitre (séquence d’apprentissage) achevé ou en cours de réalisation, conformément aux plans annuels.

(séquence d’apprentissage) achevé ou en cours de réalisation, conformément aux plans annuels. Le dernier point du programme (ressource pédagogique) effectivement abordé et consolidé avec les élèves.

(ressource pédagogique) effectivement abordé et consolidé avec les élèves. Le décompte des semaines de retard, le cas échéant, par rapport au calendrier initialement prévu pour chaque discipline.

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Cartographie Nationale de l’Apprentissage

Cette procédure ne se limite pas à une simple formalité bureaucratique. Elle permet aux services centraux de la tutelle d’élaborer un bilan national exhaustif. Cette cartographie est essentielle pour mesurer l’homogénéité de l’enseignement à travers le territoire et pour anticiper d’éventuels ajustements avant les examens de fin d’année.

La note ministérielle insiste sur l’obligation pour toutes les institutions du cycle moyen de se conformer à ces directives et de respecter scrupuleusement les délais. L’utilisation de l’outil numérique confirme une fois de plus la volonté du secteur de moderniser son mode de gouvernance et d’assurer une transparence totale dans le suivi des parcours scolaires.

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