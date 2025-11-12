Éducation : Le ministère dévoile le calendrier officiel des examens trimestriels 2025/2026

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu public le calendrier des examens trimestriels pour les trois cycles d’enseignement (Primaire, Moyen, Secondaire) au titre de l’année scolaire 2025/2026. Cette démarche vise à optimiser l’utilisation du temps pédagogique et à unifier les périodes d’évaluation pour garantir l’égalité et l’équité des chances entre tous les élèves.

Calendrier officiel des examens trimestriels 2025/2026 (Primaire, CEM, Lycée)

Ce calendrier s’applique à l’ensemble des établissements scolaires publics et privés, sur tout le territoire national, conformément aux instructions officielles du ministère.

Examens du cycle primaire

La Direction générale de l’enseignement a fixé les dates des examens trimestriels comme suit pour les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années primaires :

1er Trimestre : Du 7 au 11 décembre prochain.

2e Trimestre : Du 8 au 12 mars 2026.

3e Trimestre : Du 7 au 21 mai 2026.

Examens du cycle moyen (CEM)

Pour les élèves de 1re, 2e, 3e et 4e années du cycle moyen, les dates des épreuves sont :

1er Trimestre : Du 7 au 11 décembre.

2e Trimestre : Du 8 au 12 mars 2026.

3e Trimestre : Du 7 au 21 mai 2026 (pour les 1re, 2e et 3e années).

4e année moyenne (BEM) : Du 11 au 13 mai 2026.

Examens du cycle secondaire (lycée)

Le calendrier des examens pour les lycéens est le suivant :

1er Trimestre : Du 7 au 11 décembre.

2e Trimestre : Du 8 au 12 mars 2026.

3e Trimestre : Du 17 au 21 mai 2026 (pour les 1re et 2e années secondaires).

Baccalauréat Blanc : Les candidats à l’examen du Baccalauréat seront convoqués pour l’épreuve expérimentale (Bac Blanc) du 10 au 14 mai 2026.

Examens de rattrapage

Les examens de rattrapage pour les trois cycles d’enseignement sont fixés aux 22 et 23 juin 2026.

Le ministère de l’Éducation nationale a rappelé aux directeurs d’établissements la nécessité de se conformer strictement et intégralement à ce calendrier. Il a également insisté sur l’importance d’informer les parents en temps opportun, et d’obliger les enseignants à présenter les copies corrigées aux élèves, et à procéder à une correction collective des sujets pour identifier et traiter les lacunes, afin d’atteindre les objectifs pédagogiques visés.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : Saadaoui appelle les élèves à « sauver leurs camarades »

Réforme Éducative 2025-2026 : Le Ministère modifie l’évaluation pédagogique

Le Ministère de l’Éducation Nationale a ajusté les dispositions d’évaluation pédagogique pour les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen, secondaire) pour l’année scolaire 2025-2026, notamment suite à la réforme du cycle primaire.

L’évaluation au primaire s’appuie fortement sur le Contrôle Continu pour suivre la progression des élèves dans les langues, les mathématiques et les activités physiques/artistiques. Une note est attribuée pour ces activités (participation, travaux, projets, etc.).

Concernant les examens, un seul examen trimestriel est prévu par matière, et les matières comme l’Éducation Musicale, Artistique et Physique sont exclues des examens.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation nationale : Nouvelles conditions de recrutement et de promotion des enseignants

De plus, l’évaluation du premier trimestre pour la 1ère année primaire (toutes matières), ainsi que pour le français/anglais en 3ème année et l’amazigh en 4ème année, se fera via des observations descriptives et qualitatives. Le passage en 2ème année est automatique.

Dans les cycles moyen et secondaire, le contrôle continu (discipline, devoirs, interrogations) est maintenu.

Les Devoirs Surveillés se déroulent une fois par trimestre au moyen.

Au secondaire, il y en aura deux au premier trimestre pour les matières spécifiques à la filière, et un seul pour les autres matières. Tous les devoirs doivent être corrigés au moins une semaine avant les examens.

Le principe clé pour les examens trimestriels est l’unification des sujets pour un même niveau dans chaque établissement, visant à assurer l’équité entre les élèves.