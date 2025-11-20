Education : Le ministère confirme un recrutement massif et ouvert pour décembre

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadaoui, a annoncé ce jeudi une série de mesures attendues concernant le recrutement dans le secteur. Une décision qui arrive après plusieurs mois d’attente chez les diplômés, les contractuels et les candidats qui espèrent rejoindre les rangs de l’Éducation.

Le ministre a confirmé que le secteur ouvre officiellement le recrutement aux diplômés de différentes spécialités et de différents niveaux. Les candidats titulaires d’un master, d’un magistère, d’une licence ou d’un diplôme équivalent peuvent prendre part aux prochaines opérations. Cette ouverture vise à donner une chance à un large public, mais aussi à répondre aux besoins croissants des établissements scolaires. Le ministère veut renforcer les équipes enseignantes dans plusieurs wilayas, notamment dans les cycles moyen et secondaire.

Session de recrutement en décembre : opportunité pour les diplômés

Interrogé par les députés lors d’une séance de questions orales, Mohamed Sghir Saadaoui a confirmé que la prochaine grande étape sera l’organisation d’un concours de recrutement. Cette session aura lieu durant le mois de décembre, un calendrier qui laisse aux candidats le temps de préparer leurs dossiers et de suivre les annonces officielles.

Le ministre a également indiqué que ce concours sera ouvert à tous, y compris aux enseignants contractuels déjà en fonction. Il a précisé que le secteur souhaite intégrer les contractuels dans un cadre plus stable, tout en garantissant l’égalité des chances.

Précisions sur le type de concours : attendus règlementaires

Concernant le mode de recrutement, Saadaoui a clarifié que les textes réglementaires ne sont pas encore finalisés. Le ministère annoncera très bientôt la formule retenue : Concours sur épreuve, ou concours sur dossier (sur titre). Ce point reste très attendu, car le choix du mode de sélection peut influencer la préparation des candidats et l’organisation des centres d’examen.

Le ministre a rappelé que ces démarches s’inscrivent dans une politique plus large : améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer les ressources humaines dans toutes les wilayas. Il a mis en avant la volonté du secteur de moderniser le recrutement et d’accélérer le traitement des dossiers.

