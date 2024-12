Éducation : Lancement officiel de la saisie des notes du 1ᵉʳ trimestre sur la plateforme numérique

Les enseignants de tous les niveaux ont reçu le feu vert pour entamer la saisie des notes de leurs élèves pour le premier trimestre. Cette opération se fera en suivant une procédure bien précise.

Selon les directives de l’administration éducative, les enseignants, en collaboration avec les inspecteurs pédagogiques, devront d’abord enregistrer les dispenses et les absences.

Ensuite, ils procéderont au téléchargement des listes de réservation des notes en se rendant dans la rubrique « Attribution des matières », puis en sélectionnant la période et le groupe pédagogique avant de cliquer sur « Télécharger les listes de réservation ».

L’enseignant devra ensuite réserver les notes et les appréciations pour chaque élève et chaque classe en se basant sur le fichier qui lui a été remis par l’administration de l’établissement. Il est important de noter que ce fichier est protégé contre toute modification, seules les cases destinées à la saisie des notes étant accessibles.

Une fois la saisie terminée pour toutes ses classes, l’enseignant sauvegardera le fichier et le remettra à l’administration de l’établissement.

🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement des enseignants : Le ministre de l’Éducation fait le point sur les nouvelles règles

Après la tenue des conseils de classe, les moyennes finales et les observations seront ajustées, puis la réservation sera confirmée pour chaque classe.

Une fois les moyennes saisies et validées, les parents pourront à leur tour se connecter à la plateforme pour consulter les résultats de leurs enfants.

En résumé, cette nouvelle procédure numérique vise à faciliter la saisie et la gestion des notes des élèves, tout en garantissant la fiabilité et la transparence de ce processus.

Éducation Nationale : Tebboune réaffirme l’importance accordée aux enseignants en Algérie

Lors de sa participation au sommet continental sur l’éducation, la jeunesse et l’employabilité à Nouakchott, le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré l’engagement de l’Algérie à valoriser le rôle des enseignants.

Il a souligné que l’Algérie avait fait du secteur de l’éducation une priorité nationale, en témoigne le nombre d’élèves scolarisés qui a considérablement augmenté depuis l’indépendance.

« L’Algérie a accordé une importance capitale à l’éducation et aux enseignants », a déclaré le président Tebboune. Il a rappelé que le nombre d’enseignants avait été multiplié par plus de 25 depuis 1962, passant de 23 000 à plus de 600 000 aujourd’hui.

« Nous ne considérons plus les enseignants comme de simples fonctionnaires, mais comme des acteurs clés dans le développement de notre pays », a-t-il ajouté.

Le chef de l’État a également mis en avant les efforts déployés pour moderniser le système éducatif algérien. « Nous avons intégré les technologies de l’information et de la communication dans nos programmes scolaires, notamment en généralisant les tablettes dans les écoles primaires et en introduisant l’anglais dès le plus jeune âge », a-t-il précisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune à Nouakchott : Un plaidoyer pour une éducation de qualité en Afrique

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de doter l’Algérie d’un capital humain qualifié, capable de relever les défis du XXIe siècle.

Le président Tebboune a annoncé la création des écoles supérieures spécialisées dans les mathématiques, l’intelligence artificielle et les nanotechnologies, témoignant ainsi de l’ambition de faire de l’Algérie un pôle d’excellence en matière de recherche et d’innovation.