Éducation : lancement d’une revue internationale dédiée à l’innovation pédagogique en Algérie

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’ouverture des candidatures pour la soumission d’articles scientifiques destinés au premier numéro de la Revue internationale de l’innovation pédagogique, dont la publication est prévue pour juin 2026.

Cette initiative est portée par l’Institut National de Recherche en Éducation (INRE) et s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations annoncées par le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, lors de la célébration du Défi de l’innovation en éducation organisée le 14 février 2026.

Une revue scientifique consacrée à l’innovation éducative

La nouvelle revue, créée en février 2026, se veut une publication scientifique semestrielle à comité de lecture, entièrement dédiée aux questions liées à l’innovation dans le domaine de l’éducation.

Son objectif est de soutenir la recherche scientifique dans le secteur éducatif et de promouvoir les pratiques pédagogiques innovantes, tant au niveau national qu’international.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation : communiqué important aux candidats du concours enseignants

Pour cela, la revue prévoit de publier plusieurs types de contributions scientifiques, notamment :

des articles de recherche originaux,

des revues de littérature scientifique,

des études de cas,

ainsi que des analyses théoriques portant sur les transformations du système éducatif.

Vers une référence scientifique nationale en pédagogie

À travers ce projet éditorial, le ministère souhaite également créer une référence scientifique nationale dans le domaine de l’innovation pédagogique.

La revue ambitionne de valoriser les initiatives créatives dans le secteur de l’éducation et de contribuer à l’amélioration des pratiques d’enseignement et de la qualité de l’apprentissage.

🟢 À LIRE AUSSI : Ces chirurgies désormais 100 % gratuites pour les retraités et employés de l’Éducation

Elle devrait également offrir un espace de réflexion et d’échange autour des expériences pédagogiques innovantes développées en Algérie et dans d’autres pays.

Plusieurs axes de recherche au cœur de la revue

Les numéros de la revue porteront sur plusieurs thématiques clés liées à l’évolution des méthodes d’enseignement. Parmi les principaux axes abordés figurent :

le développement des méthodes pédagogiques modernes,

les innovations éducatives et l’intégration des technologies numériques dans l’apprentissage,

la conception des programmes et curricula scolaires,

ainsi que les stratégies d’évaluation et de mesure des apprentissages.

L’objectif est de proposer une plateforme scientifique permettant aux chercheurs, enseignants et décideurs de partager leurs travaux et leurs expériences basées sur des données et des analyses rigoureuses.

Un ppel à contributions pour les professionnels et chercheurs

Le ministère a précisé que l’appel à contributions s’adresse à plusieurs catégories d’acteurs du secteur éducatif. Il concerne notamment les inspecteurs de l’éducation, les directeurs d’établissements scolaires, les enseignants et praticiens de l’éducation, les chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que les doctorants.

À travers cette revue, les autorités espèrent encourager la production scientifique dans le domaine éducatif et renforcer les passerelles entre la recherche académique et les pratiques pédagogiques sur le terrain.

🟢 À LIRE AUSSI : Écoles algériennes : début des conseils de classe et saisie des résultats à partir de cette date